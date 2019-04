Estado Mayor Ruso alerta que EE UU prepara un sistema para atacar a países que no le agraden

24 abril 2019 - "EE.UU. está desplegando un sistema de defensa antimisiles cerca de las fronteras rusas con objeto de poder lanzar un ataque nuclear repentino a nuestro territorio", ha declarado este miércoles el subjefe del Departamento de Operaciones del Estado Mayor General de Rusia, general-teniente Víktor Poznijir, así como ha agregado que a través del desarrollo de este sistema EE.UU. adquiere la facultad de lanzar un ataque nuclear repentino "a cualquier país que no sea de su agrado".



Además del sistema de defensa de misiles en tierra, Washington está desarrollando activamente el componente marítimo de este sistema, ha agregado el alto mando militar.



Asimismo, Poznijir ha subrayado que actualmente "los barcos de defensa antimisiles de EE.UU. entran regularmente en los mares Báltico y Negro y están de servicio en el mar del Japón, así como en mar del Sur de China", y detalló que cada una de estas embarcaciones "puede tener entre 30 y 80 misiles de crucero".

"Se produce el desarrollo de una nueva carrera de armas"



Las declaraciones de EE.UU. sobre la creación de ojivas nucleares de baja potencia para misiles de crucero Tomahawk y la posibilidad de su uso "estimulan el deseo de otros países de adquirir armas similares", ha afirmado el funcionario.



"Como resultado, se produce el desarrollo de una nueva carrera de armas, incluidas las nucleares. Al mismo tiempo, EE.UU. está bloqueando la adopción de cualquier iniciativa para prevenirla, así como para no desplegar armas en el espacio", señaló Poznijir.



Por su parte, ha advertido el alto mando militar, Rusia ha adoptado medidas adecuadas al respecto al crear sistemas de misiles capaces de superar la citada tecnología estadounidense. Concretamente, Poznijir se ha referido a los complejos Sarmat y Avangard.



Además, Poznijir ha recordado las palabras del presidente Vladímir Putin señalando que Rusia no está interesada en una carrera de armas estratégicas e instó "a Estados Unidos a regresar a la mesa de negociaciones para un diálogo constructivo sobre defensa antimisiles y la búsqueda de soluciones mutuamente aceptables".

