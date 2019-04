Ministro boliviano denuncia proyecto de ataque desde EEUU contra Bolivia

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

21 abril 2019 - Los legisladores que pidieron en una carta la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de Bolivia obedecen a los políticos opositores Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga, denunció este domingo una fuente gubernamental.



Si nosotros vemos lo que ha ocurrido los últimos años, estos personajes funestos, Doria Medina y Tuto Quiroga, son los que han vendido el país, son los que han hipotecado el país, aseguró el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en entrevista a la radio San Gabriel, de la ciudad de El Alto.



Hoy día continúan haciendo política para tratar de destruir Bolivia, añadió el funcionario.



Al referirse a los 12 legisladores que enviaron la misiva al presidente Donald Trump, explicó que obedecen a Doria Medina y Quiroga, a quienes sindicó como ‘tutores’ de la carta en su condición de dirigentes políticos de la mayoría de los firmantes, calificados de traidores coincidentemente por legisladores y diversas organizaciones sociales.



Comentó que el objetivo es convertir al Estado Plurinacional en servil de un Gobierno misógino como el de Trump, con una conducta, incluso, antiinmigrante.



En relación con Doria Medina, dirigente de Unidad Nacional, recordó que en 2006, en contacto con la embajada de Estados Unidos, pedía lo mismo que los legisladores en su carta: ‘desestabilizar a Bolivia’.



Agregó que Quiroga solicitaba ‘se estrangule económicamente a Bolivia y eso lo podemos demostrar con los cables que enviaba el embajador de Estados Unidos (Phillip Goldberg) al Departamento de Estado.



Según Quintana, Doria Medina le dice a Goldberg que no se enfrente directamente contra Evo Morales y que lo haga de una manera menos directa, pero que siga dándole duro como embajada, ‘es decir, golpee (a Morales) mucho más duro, pero no sea tan explícito como Gobierno de Estados Unidos’.



Respecto a Quiroga, recordó que entre 2006 y 2007 dijo al embajador de Washington que tenían que terminar con el Gobierno de Evo Morales y retornar a la época neoliberal.



‘No han dejado de sabotear, no dejan de extender la mano a la plata de los Estados Unidos para hacer política. Eso no ha dejado Samuel Doria Medina, todo lo contrario más bien cuantas más acciones políticas hacen contra el proceso de cambio cobran más, piden más plata’.



Indicó el titular que hoy día están pidiendo más dinero seguramente para callar a esos diputados.



Autoridades políticas, gubernamentales y organizaciones sociales consideraron ‘inaceptables y reprochables’ las actuaciones de un grupo de legisladores opositores y representantes de las denominadas plataformas ciudadanas, quienes solicitaron en una carta a Trump que evite la candidatura del presidente Evo Morales en las elecciones generales del 20 de octubre de 2019.



Firmantes de ese documento son los legisladores Carmen Eva González, Reina Isabel Villca, Amílcar Barral, Enrique Siles Montesinos, Rodrigo Valdivia, María Calcina, Yeimi Peña, Cira Castro y Susana Campos (todos de Unidad Democrática).



Igualmente, rubricaron la misiva, Agustín Condori, Edgar Rendon y Norma Piérola (del Partido Demócrata Cristiano), así como los representantes de plataformas ciudadanas María Anelín Suárez (Movimiento Calles Bolivia), Alaín Claros (Movimiento Humanista) y Róger Martínez (Founder of the Bolivian real Oppsition).