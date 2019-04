Corea del Norte pide a EEUU no incluir a Pompeo en sus diálogos

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, habla en una conferencia de prensa en Hanói, Vietnam, 28 de febrero de 2019.

18 abril 2019 - Corea del Norte ha exigido a Washington excluir al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, de las negociaciones sobre desnuclearización.



“Temo que si Pompeo sigue participando en las negociaciones (…) se van a enredar de nuevo”, ha indicado este jueves el director general del Departamento de Asuntos Estadounidenses, en el Ministerio de Exteriores norcoreano, Kwon Jong Gun, citado por la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte (KCNA, por sus siglas en inglés).



Con estos comentarios, el funcionario norcoreano ha acusado a Pompeo del estancamiento en el proceso de diálogo entre Washington y Pyongyang y ha pedido que sea reemplazado por una persona “más cuidadosa y madura”.



“Por consiguiente, en el caso de posible reanudación del diálogo con Estados Unidos espero que nuestro homólogo no sea Pompeo sino (…) una persona más atenta y madura para comunicarse con nosotros”, ha agregado Kwon.



El diplomático norcoreano, además, ha reconocido que “nadie puede predecir” la situación en la península de Corea, si el Gobierno norteamericano no abandona “la causa de raíz” que llevó a Pyongyang a poner en marcha su programa nuclear.



EE.UU. y Corea del Norte iniciaron diálogos sobre la desnuclearización, no obstante, la segunda cumbre de Vietnam entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y el líder norcoreano, Kim Jong-un, terminó sin resultados.



En la cita, Pyongyang solicitó el levantamiento de las sanciones de EE.UU. a cambio del desmantelamiento de la planta nuclear de Yongbyon; sin embargo, Washington rechazó la propuesta norcoreana.



El pasado viernes, el propio Kim fijó un plazo para que EE.UU. rectifique su actitud hacia Corea del Norte y alertó de que el fracaso de las conversaciones con Trump podría derivar en un aumento de las tensiones.



Esta misma jornada, el líder norcoreano ha supervisado la prueba del ensayo de un nuevo tipo de ‘arma táctica guiada’, el cual se considera el primer test público de armamento por parte de este país asiático desde del inicio de las reuniones entre Trump y Kim.

