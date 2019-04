Canciller cubano Bruno Rodríguez: “Sin perder el sueño enfrentaremos cualquier dificultad”

El canciller Bruno Rodríguez. Credito: Agencia Cubana de Noticias (ACN)

18 abril 2019 - Sin perder el sueño, con toda serenidad, entusiasmo y certeza de que vamos por el rumbo seguro, enfrentaremos cualquier dificultad y, como en Girón, saldremos victoriosos, afirmó hoy Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, al valorar las nuevas medidas adoptadas por el gobierno de Estados Unidos contra Cuba.



En sus declaraciones a la prensa, el Canciller cubano indicó que no obstante tendremos que prepararnos para enfrentar esta contingencia, como dejaron bien claro el Primer Secretario del Partido, General de Ejército Raúl Castro, y el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros, Miguel Díaz-Canel.



Dijo que es necesario buscar medidas para hacer más eficiente nuestra economía y aseguró que los inversionistas extranjeros, como ya lo han hecho la Unión Europea y otros, reaccionarán fuertemente para amparar y preservar el derecho y los intereses de sus propias empresas frente a una ley extraterritorial.



Hemos visto con indignación, puntualizó Rodríguez Parrilla, el espectáculo ridículo de Miami, donde se anunciaron medidas adicionales contra Cuba.



Antes, abundó, el Secretario de Estado (Mike Pompeo) había anunciado la aplicación total del título III, que como se sabe permite demandar a las empresas cubanas y extranjeras o las personas que tengan relaciones con lo que supuestamente ellos llaman propiedades confiscadas, a pesar de que estas fueron nacionalizadas con arreglo al Derecho.



Más tarde sale el asesor de Seguridad, John Bolton, y dice que están decididos a terminar lo que comenzaron hace 58 años en las arenas de Playa Girón, una estampa patética, ridícula porque eso se lo dice a los restos de la brigada 2506 que derrotamos y cambiamos por compota, subrayó el jefe de la diplomacia cubana.



Enfatizó que esta es otra expresión de una política “monroista” y confirma el interés de colonización, dominación y hegemonía del imperio sobre nuestra América.



Entre esas medidas, que provocarán daños a nuestra economía y a las personas y cuya regulaciones habrá que estudiar, mencionó las restricciones de los viajes de los ciudadanos norteamericanos, quienes tendrán que pedir permiso para venir a Cuba.



Ha dicho de manera sorprendente que restringirán también las remesas que puedan enviar los cubanos residentes en los Estados Unidos y los norteamericanos a personas en Cuba y han fijado cuantía, plazos de tiempo.



Al propio tiempo han anunciado que adoptarán medidas financieras adicionales y aunque no se han descrito cuáles son, han mencionado que sancionarán a otras cinco entidades cubanas que incluirán en la lista de entidades restringidas.



Sin lugar a dudas, recalcó Rodríguez Parrilla, es una declaración despreciable, llena de monroísmo, de macartismo, de odio, que estoy seguro que nuestro pueblo enfrentará con toda determinación, como en Girón hace 58 años.



No obstante, siempre tendremos disposición al diálogo, a conversar sobre bases de absoluto respeto, pero si el gobierno de los Estados Unidos ha decidido un rumbo de confrontación no vacilaremos y defenderemos las conquistas de la Revolución al precio que sea necesario.



Nosotros no renunciaremos un ápice de nuestros principios, continuaremos nuestra ayuda solidaria a la hermana República Bolivariana de Venezuela y seguiremos el curso que nuestro pueblo ahora, en referendo libre y universal, ha confirmado hacia un socialismo cubano cada vez más justo, avanzado e inclusivo, manifestó.

La fuente original de este documento es:

Agencia Cubana de Noticias (ACN) (http://www.acn.cu/cuba/44002-sin-perder-el-sueno-enfrentaremos-cualquier-dificultad-afirmo-bruno-rodriguez)