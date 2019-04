UE no reconoce la soberanía israelí sobre los Altos del Golán

Federica Mogherini Credito: Web

17 abril 2019 - La Unión Europea señala que no reconoce la soberanía israelí sobre ningún territorio que el régimen tiene ocupado desde 1967, tras la guerra de los Seis Días.



“No se puede cambiar las fronteras por la fuerza militar. Es una idea peligrosa. Las normas internacionales deben ser respetadas”, dijo la jefa de la Diplomacia de la Unión Europea (UE), Federica Mogherini, haciendo alusión al régimen israelí.



En declaraciones hechas en el marco de un debate con los eurodiputados en Estrasburgo (este de Francia), la alta representante europea volvió a rechazar la medida ilegal de EE.UU. de reconocer la supuesta soberanía de “Israel” sobre los ocupados altos sirios del Golán.



“La posición de la UE en relación con el estatus de los altos del Golán no ha cambiado. En línea con la legislación internacional y las resoluciones 242 y 497 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (CSNU), la Unión Europea no reconoce la soberanía israelí sobre los ocupados Altos del Golán”, enfatizó.



La UE ha defendido en reiteradas ocasiones el derecho del Gobierno sirio sobre su territorio nacional ocupado por “Israel”.



Ha advertido además a Washington, de la ilegalidad de su acto proisraelí sobre el Golán.