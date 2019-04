Gobierno de Venezuela reitera que no comparecerá ante la CIJ por caso Esequibo

El canciller de la República, Jorge Arreaza, reiteró que Venezuela no comparecerá en la presentación de la contra-memoria prevista para el venidero 18 de abril y en la que se dará continuidad al procedimiento “incoado” por Guayana, con respecto al Esequibo.A través de un comunicado emitido por la cancillería venezolana el gobierno Nacional, ratificó su no comparecencia por considerar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “carece manifiestamente de jurisdicción sobre el caso siendo el objeto de la demanda inadmisible.En el texto, el jefe de la diplomacia venezolana, indicó que la acción fue adoptada por el país, en pleno ejercicio de su soberanía. El Ejecutivo manifestó que Venezuela no ha aceptado esa jurisdicción para llevar el caso en el que a su juicio Guayana pretende evadir su obligación de negociar y debatir el tema del Esequibo.La comunicación gestada desde el mencionado ministerio señala que la representación diplomática de Venezuela entregó al secretario de la Corte, Philippe Couvreur, un documento en la que se reitera la posición del Estados con respecto al procedimiento.