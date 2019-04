Canciller Jorge Arreaza: "Elevaremos a instancias internacionales las reuniones en Washington para una agresión en Venezuela"

El canciller Jorge Arreaza, se manifestó hoy lunes tras conocerse las denuncias del grupo de periodistas estadounidenses Grayzone Project, sobre una reunión planificada por el Center for Strategic and International Studies (CSIS) think tank, donde organizaron una mesa redonda privada el 10 de abril llamada "Evaluación del uso de la fuerza militar en Venezuela".

A esa reunión asistieron 40 figuras invitadas al evento extraoficial para discutir la posible acción militar estadounidense contra la República Bolivariana,y donde se encontraban algunos de los asesores más influyentes sobre la política de Venezuela del presidente Donald Trump. Incluían funcionarios actuales y anteriores del Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Inteligencia y el Consejo de Seguridad Nacional, junto con el almirante Kurt Tidd, quien hasta hace poco era el comandante del SOUTHCOM de EEUU.

A raíz de estas acciones que atentan contra la soberanía del país y de franca injerencia, el actual Ministro de Relaciones Exteriores informó sobre la repuesta de la república de Venezuela ante las instancias políticas y judiciales internacionales correspondientes a esta grave denuncia del grupo de periodistas de Grayzone Project.