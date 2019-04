(VIDEO) Presidente Maduro calificó de "ridícula" declaraciones del Viceperesidente de EEUU

10 abril 2019 - El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exigió respeto al gobierno de los Estados Unidos (EEUU) ante las amenazas de intervención militar contra la nación, evidenciadas en sus declaraciones ofrecidas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU).



"Venezuela es un país que exige respeto del vicepresidente de los Estados Unidos de Norteamérica y del gobierno imperialista de Donald Trump. Exigimos respeto a nuestra historia, a nuestra Constitución, respeto a nuestra democracia. Han pretendido imponer un cambio de régimen en Venezuela, amenazan a Venezuela con una invasión militar", expresó el jefe de Estado en transmisión conjunta de radio y televisión desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.



En este sentido, el Mandatario Nacional calificó de "ridícula" las declaraciones de Pence en el Consejo de Seguridad de la ONU – realizada este martes – en donde afirmó que de continuar el Gobierno Bolivariano en el poder "el caos y el sufrimiento se extenderá" por toda la región, por lo que – en nombre de EEUU – solicitó a la ONU "que esté a la altura de sus propósitos y se una a todos los países del hemisferio a ayudar a Venezuela a buscar un futuro mejor".



"Es un discurso lleno de mentiras, de lugares comunes, de falsedades, de manipulaciones, de fake news. Absurdo. El discurso de Mike Pence apesta sobre Venezuela", subrayó.





Al respecto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó que el gobierno presidido por Donald Trump quiere imponer en Venezuela a sus títeres, no obstante, le recordó que – de acuerdo a la Constitución – es el pueblo quien elige a su mandatario, acción que fue llevada a cabo el 20 de marzo del año pasado, en el que más del 67% reeligió a Nicolás Maduro como presidente de la nación para el período 2019-2025."Se creen superiores a los latinoamericanos, y creen que pueden dar órdenes. Se creen el imperio que manda, que Gobierna, que quita, que pone. En Venezuela, el presidente de la República no lo pone el gobierno de EEUUU. Lo elige el pueblo en elecciones libres, democráticas. Se le ve el odio, el racismo, el desprecio con el que se refiere a Venezuela. Señor Pence acá hay un pueblo", indicó.Durante su alocución, Maduro señaló que EEUU se enfrentará al mismo pueblo que derrotó el golpe de Estado, planificado desde la nación norteamericana hace 17 años, contra el entonces presidente Hugo Chávez."Así como hace 17 años derrotamos el golpe de Estado que su imperio le dio al comandante Chávez. Hoy, el pueblo venezolano va a seguir derrotando el golpe continuo, el golpe permanente y el deseo de ustedes de un cambio de régimen en Venezuela. En Venezuela manda la Constitución, manda el pueblo y seguirá siendo así por conciencia y voluntad de las grandes mayorías", recalcó.Señaló que ese pueblo ha demostrado su fortaleza frente a las constantes embestidas del gobierno estadounidense, evidenciado en los últimos ataques registrados al Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el mes de marzo, que dejó a varios estados del país sin suministro de luz ni bombeo de agua."Estamos en medio de una guerra eléctrica, reconocida por el mundo. Nos han hecho una guerra cibernética, y han combinado todos los días esta semana para dañar el sistema eléctrico al país, para quitarle la luz al pueblo. Vamos a salir victorioso en esta batalla de esta guerra eléctrica, no hay excusa, estamos hecho de un espíritu, de una fortaleza moral que el imperialista del Norte no pueden entender ni lo entenderán jamás. Nuestra mayor venganza contra el imperialismo norteamericano es trabajar por la felicidad de un pueblo, la atención, la protección de nuestro pueblo", señaló.