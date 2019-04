China: Continuaremos apoyando los esfuerzos del gobierno venezolano para salvaguardar la soberanía nacional e independencia

10 abril 2019 - El vocero de la cancillería de la República Popular de China, Lu Kang ratificó este miércoles la postura de su país en favor del diálogo y la estabilidad de Venezuela, así como “porque la comunidad internacional respete las normas básicas del derecho internacional y las relaciones internacionales, así como la no injerencia en los asuntos internos de otros países”.



En su habitual rueda de prensa, Kan respondió a una pregunta sobre la decisión del gobierno de los Estados Unidos de reconocer como “embajador” al representante designado por el diputado opositor venezolano Juan Guaidó y acerca de del plan anunciado por el Tesoro estadounidense para utilizar recursos del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para ayudar a Guaidó.



“Las dos preguntas tienen algo en común y ambas implican la injerencia de la comunidad internacional en la situación en Venezuela. Sobre el tema venezolano, la posición de China es consistente y clara. Apoyamos a que el gobierno venezolano y la oposición busquen una solución política a través del diálogo y la consulta”, respondió el vocero.



Agregó que el gobierno de China aboga “por que la comunidad internacional respete las normas básicas del derecho internacional y las relaciones internacionales, así como la no injerencia en los asuntos internos de otros países, y favorezcan la estabilidad de Venezuela proporcionando ayuda constructiva para resolver el problema venezolano, y no al contario. China continuará apoyando los esfuerzos del gobierno venezolano para salvaguardar la soberanía nacional, la independencia y la estabilidad”.

