(VIDEO) Varios países rechazan resolución de la OEA sobre Venezuela

9 abril 2019 - Las delegaciones de México, Uruguay, Bolivia, Nicaragua, Guyana, Antigua y Barbuda y El Salvador ante la Organización de Estados Americanos (OEA) rechazaron la resolución de este martes sobre Venezuela y alegaron que la Carta de la OEA no faculta al Consejo Permanente a acreditar representantes de un Estado.El representante permanente de México ante OEA, Jorge Lomónaco, afirmó que la resolución aprobada por el organismo sobre Venezuela carece de legitimidad. "Es una victoria pírrica para un grupo de países, sin efectos reales y con potencial de consecuencias negativas para la OEA y su institucionalidad", dijo.Las declaraciones de Lomónaco responden a una resolución sobre Venezuela, aprobada este martes por 18 miembros de la OEA, que "reconoce" al venezolano Gustavo Tarre como representante permanente "designado" por la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, la cual se encuentra en desacato desde 2016 y cuyos actos son nulos.Además, el diplomático mexicano aseguró que "la llamada doctrina de los 18 votos ha quedado instituida (…) se ha generado el precedente de que un órgano subsidiario pueda cuestionar, con solo 18 votos, decisiones soberanas".En este sentido, explicó que este precedente sin fundamentación jurídica "podría afectar en un futuro la organización" y "podría ser usado en otro contexto otros actores y otra organización con fines desconocidos".“Nos preocupa que se geste de forma irresponsable donde se geste un escenario de inconsistencia entre todos los órganos internacionales (…) ¿Cómo se explicaría que ante la OEA el representante de un país responda a una autoridad y el representante de la ONU responda a otra?”, agregó.Por su parte, el embajador de Uruguay expresó que su país se apega "a la necesidad de respetar las normas jurídicas a las que están sujetas todos los estados (…) Uruguay no va a acompañar la resolución y adelantamos que en caso de adoptarse la resolución Uruguay va a solicitar incluir en la misma una nota al píe de página aclarando estar en contra".Asimismo, alertó de la "polarización y división que esta resolución causa para la solución pacífica de Venezuela" y agresó que su país "no puede sino estar en contra de una acción de esta naturaleza".También el delegado boliviano indicó que el "proyecto de resolución no cuenta con el respaldo jurídico necesario para reconocer o desconocer a un gobierno o representantes asignados por él; no tiene valor legal".Mientras que la representante de Dominica señaló que su Gobierno "no apoya esta resolución ya que pretende deslegitimar un gobierno debidamente elegido".OEA, sin autoridadLa representante de Venezuela ante la OEA, Asbina Ixchel, explicó que la Organización "no tiene autoridad para reconocer o desconocer a los gobiernos de sus Estados Miembros, esa autoridad no existe y no está prevista en ningún instrumento jurídico".Ixchel detalló que "un Estado tiene poder para reconocer o desconocer a otro gobierno pero un Estado nunca puede designar a la autoridad de otro país. Es decir, reconocer no puede determinar quién se sienta en la silla como representante de un gobierno".Agregó que lo ocurrido este martes "es el final de una cadena de violaciones y trampas que, para convertir a la OEA en un arma contra Venezuela, terminó destruyendo toda la estructura del derecho internacional que la sostiene".¿Cómo se produjo la votación?La "aprobación" de Tarre se produjo con 18 votos a favor, 9 contra, 6 abstenciones y un ausente durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo.Moncada denunció que EE.UU. al no contar con los 24 votos necesarios de la Asamblea General, Washintong "fabricó el fraude" de que solo es necesario la aprobación de 18 naciones en el Consejo Permanente.