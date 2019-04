(VIDEO) Juan Arango: “La única solución que yo veo es que haya intervención de una vez y que sea rápida"

9 abril 2019 - El astro del fútbol venezolano, Juan Arango, se pronunció sobre la situación actual que vive Venezuela y se inclinó por una intervención extranjera “lo más rápido” posible.“La única solución que yo veo es que haya intervención de una vez, porque esta gente no va a salir por la buenas, ni con diálogo ni con nada. La intervención tiene que ser lo más rápido posible”, dijo en entrevista desde Miami con la periodista Alexandra Cuevas Alliegro.Sobre los grupos populares que se organizan como colectivos políticos en actividades culturales en Venezuela con programas sociales que sin embargo han sido descritos como "bandas armadas o grupos paramilitares" por parte de la oposición el excapitán de la vinotinto dijo que "están asesinando a la gente y espera que los demás países tomen cartas en el asunto, pero urgente”.Por otra parte, calificó como “inaceptable” que la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) continúe desarrollando el cronograma de juegos de la liga nacional cuando no están dadas las condiciones debido a las fallas en el servicio eléctrico.“Con una situación así no se puede jugar. No hay agua, no hay luz. ¿Qué garantías tiene el jugador?. También hay que tener un poquito de cabeza de la situación que está pasando en Venezuela”, finalizó.