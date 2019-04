(VIDEO) Call of Duty "juega" a atacar el sistema eléctrico de Venezuela

9abril 2019 - El videojuego de estilo bélico Call of Duty recrea en su más reciente versión una intervención militar en Caracas, que tiene como parte de la "misión" instalar un virus en el sistema eléctrico para generar un blackout.La represa del Guri es un objetivo de ataque en el videojuego de disparos en primera persona. Aparecen una serie de elementos que evocan a la capital venezolana, como el cerro el Ávila, la torre Provincial y una bandera de Venezuela.La referencia al ataque al sistema eléctrico en Venezuela es la realidad que atraviesa el país, que desde el 7 de marzo pasado ha recibido una serie de ciberataques.Como producto de los ciberataques, denunciados por el gobierno venezolano como una guerra eléctrica, al menos 70 por ciento del país ha padecido la pérdida del servicio eléctrico y, por consiguiente, ha afectado el susministro de agua.No es la primera vez que Call of Duty usa a Venezuela como un escenario para sus "misiones". En 2013, salió el Call of Duty: Ghosts, en el que Estados Unidos deja de ser una potencia por culpa de países suramericanos y toma venganza contra ellos.En ese contexto de venganza, en Call of Duty: Ghosts llegan guerrillas a Caracas para ejecutar las "misiones" contra el enemigo invisible.