Diosdado Cabello: “No nos importa lo que diga Abrams”..."es un asesino y su opinión nos resbala”

06-04-19.-Este sábado, durante una movilización del chavismo, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, dio declaraciones sobre Elliot Abrams.



“Lo que diga Abrams no nos importa (…) él no tiene ni arte ni parte en la justicia venezolana, es un asesino y su opinión nos resbala”, destacó, al tiempo que aclaró que “EEUU como no tiene más argumentos, le aplica a nuestro pueblo más sanciones. No hay otro país del mundo que viole más los derechos humanos que los Estados Unidos”.



“Venezuela es el centro de las miradas del mundo y vamos a salir en paz. El día que sea los venezolanos salen a defender la paz”, manifestó Cabello



A su vez recalcó “lo que venido diciendo (…) Aquí no va a pasar nada“.



Abrams indicó este viernes durante una entrevista a un medio colombiano que detener a Juan Guaidó, "podría ser la última decisión de Nicolás Maduro".