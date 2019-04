Peculiaridades de los escenarios EEUU-Siria y EEUU-Venezuela

5 abril 2019 - l presidente sirio, Bashar Asad, resaltó las semejanzas existentes entre el desarrollo de los acontecimientos durante la guerra en Siria contra el Estado Islámico y Venezuela. Pero las particularidades de ambos escenarios hacen que compararlos sea completamente imposible, explicó a la versión rusa de Sputnik el politólogo Dmitri Drobnitski.



Drobnitski ha señalado que la tecnología que se utiliza en ambos conflictos —primero, apostando por ciertos individuos de la oposición, luego declarando su apoyo, luego apoyando el golpe de Estado y declarándolo el más democrático del mundo— es muy parecida. "Para qué cambiar algo si todavía funciona", argumentó, y añadió que Asad, en este sentido, tiene razón cuando señala que las situaciones que están atravesando ambos países son parecidas. Sin embargo, el desarrollo del conflicto está siendo otro.



"Asad se encontró con una agresión muy fuerte procedente del 'califato' terrorista. En este sentido, lo ocurrido en Siria —cuando tuvo que luchar el Ejército sirio, varias formaciones de voluntarios y las fuerzas aeroespaciales rusas— es evidente que no se puede comparar con la situación en Venezuela, donde el arma es una piedra o una botella con una mecha encendida", explicó a Sputnik.



El politólogo añadió que, además, Venezuela, "como toda América Latina" no se toma nada bien que EEUU les considere su patio trasero. Un hecho que contrasta con la concentración de intereses contrarios que existe en Oriente Medio, donde unos son aliados de EEUU y otros no.



"Por eso comparar los dos escenarios uno frente al otro es imposible", concluyó.



El presidente de Siria, Bashar Asad, hizo sus declaraciones durante una reunión con el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, según el servicio de prensa del propio Asad. El presidente sirio indicó que la "burda injerencia" en los asuntos internos de Venezuela, así como las sanciones y el embargo, son un instrumento "dirigido contra todos los que rechazan la política de algunos de los países occidentales con Estados Unidos a la cabeza".

