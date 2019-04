Ministro Arreaza dice que la "única injerencia" en Venezuela es la de EEUU

El Canciller de Venezuela, Jorge Arreaza Credito: Efe

03-04-19.-El ministro venezolano de Asuntos Exteriores, Jorge Arreaza, afirmó hoy en Beirut que “la única injerencia” que hay en su país es la de Estados Unidos y no la de Rusia, reseñó la agencia Efe.



“No hay injerencia rusa en Venezuela, existe una cooperación militar y técnica desde hace años. La única injerencia que tenemos cada día es la de Estados Unidos“, aseveró Arreaza a un grupo de periodistas a las puertas del Ministerio libanés de Asuntos Exteriores.



Arreaza mantuvo hoy reuniones por separado con su homólogo, Gebrán Basil, y con el presidente libanés, Michel Aoun, a quien transmitió un mensaje del venezolano, Nicolás Maduro.



El canciller venezolano, que aseguró que no le hizo a Aoun “ninguna demanda“, afirmó estar “satisfecho” de sus encuentros en el Líbano y Turquía, país que también visitó en los últimos días, según un comunicado de la Presidencia libanesa.



Venezuela, que acoge a una de las mayores comunidades libanesas en toda América Latina, subrayó las “grandes potencialidades para la cooperación” que existen entre ambos países.



Ell ministro de Asuntos Exteriores venezolano no descartó un encuentro con el líder de la milicia chií Hizbulá, Hasan Nasralá, antes de partir a Siria, donde se reunirá con su presidente, Bachar al Asad.



“Expresaremos nuestra admiración por el presidente Bachar al Asad, su lucha, su heroísmo, por el Ejército. Y hablaremos de proyectos de cooperación”, aseguró Arreaza sobre el líder sirio, cuyo mayor aliado es Rusia.



China, Rusia y Siria reconocen a Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela mientras que el Jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, es reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, entre los que se encuentra Estados Unidos.