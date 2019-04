Embajador Moncada advierte sobre plan de EEUU para suplamantar representación venezolana ante la OEA

1/8 El camino a la guerra pasa por sentar en el puesto de Venezuela en la OEA a un agente del gobierno de Trump que pida una invasión por “razones humanitarias”. Ese proceso ya comenzó con Almagro mintiendo al mundo entero sobre lo que nunca se ha decidido. https://t.co/jdvoFu2Ash — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 2 de abril de 2019

2/8 La estafa de Almagro es aumentada por el gobierno de Trump, pues al no contar con el requerimiento imprescindible de 24 votos de la Asamblea General, fabrica el fraude de que sólo es necesario el voto de 18 países en el Consejo Permanente. pic.twitter.com/25KyclIrQ8 — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 2 de abril de 2019

3/8 Trump violará estas prácticas y regulaciones de la OEA:



1- El Consejo Permanente no tiene autoridad para reconocer gobiernos, la decisión es un acto de propaganda nulo.



2- Este Consejo nunca ha tenido ese poder y menos ha intentado imponerlo con 18 votos o mayoría simple. pic.twitter.com/6uCsAOnncq — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 2 de abril de 2019

4/8 Trump violará este principio del derecho internacional:



a) Nadie puede imponer a un Estado el reconocimiento de otro Estado o gobierno. Ese es un derecho soberano intransferible.



Lo que Trump defiende para su país se lo niega a los otros países OEA. — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 2 de abril de 2019

5/8 La Carta de la OEA es un tratado entre los países miembros que regula las relaciones internacionales del hemisferio. Trump atropella la Carta para imponer un golpe de Estado en Venezuela. Aquí los artículos violados: 1, 3, 9 y 10 pic.twitter.com/AqUYkB6EnT — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 2 de abril de 2019

6/8 Con el golpe de Estado, Trump asaltará las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington violando la Convención de Viena que protege a diplomáticos de todo el mundo. Así Trump promueve el caos internacional que le permite el saqueo de nuestra nación. pic.twitter.com/sbdpzqcrHT — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 2 de abril de 2019

7/8 Trump violará toda la Carta OEA con el propósito de fabricar la ficción de una “invasión consentida” a Venezuela pues su agente local cumplirá la innoble tarea de pedir la guerra contra el pueblo venezolano.



Vean la prueba aquí ⬇️ pic.twitter.com/Uv2zs8zrRm — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 2 de abril de 2019

8/8 Venezuela se va de la OEA el 27 de abril de 2019 porque la racista “Doctrina Monroe”, usada por Trump para atropellar a los países del continente, nunca vencerá las ideas de nuestros libertadores.



¡Siempre seremos una nación independiente, libre y soberana! pic.twitter.com/gu2NeAGY9p — Samuel Moncada (@SMoncada_VEN) 2 de abril de 2019

2 abril 2019 - El embajador venezolano ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada alertó este martes que el gobierno de Donald Trump tiene en marcha un plan para suplantar la representación del país ante ese organismo. Advierte que dicho plan forma parte del camino de la guerra que “pasa por sentar en el puesto de Venezuela en la OEA a un agente del gobierno de Trump que pida una invasión por “razones humanitarias”.Moncada denunció que el plan inició el pasado 27 de marzo, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro mintió acerca de una supuesta decisión del organismo de desconocer al gobierno del presidente Nicolás Maduro.“La estafa de Almagro es aumentada por el gobierno de Trump, pues al no contar con el requerimiento imprescindible de 24 votos de la Asamblea General, fabrica el fraude de que sólo es necesario el voto de 18 países en el Consejo Permanente”, señala Moncada.Continúa advirtiendo que “Trump violará estas prácticas y regulaciones de la OEA: 1- El Consejo Permanente no tiene autoridad para reconocer gobiernos, la decisión es un acto de propaganda nulo. 2- Este Consejo nunca ha tenido ese poder y menos ha intentado imponerlo con 18 votos o mayoría simple”.El diplomático venezolano subraya que dichas acciones del gobierno de EEUU violan el derecho internacional ya que “nadie puede imponer a un Estado el reconocimiento de otro Estado o gobierno. Ese es un derecho soberano intransferible. Lo que Trump defiende para su país se lo niega a los otros países OEA”.“Trump, ni nadie, tiene autoridad para suplantar a los representantes de Venezuela en la OEA. Ese poder no existe. Lo que sí existe en la Carta es la protección de los derechos soberanos de los Estados. Vean los artículos 11, 12, 15, 19 y 20”, prosigue Moncada.“Con el golpe de Estado, Trump asaltará las sedes diplomáticas de Venezuela en Washington violando la Convención de Viena que protege a diplomáticos de todo el mundo. Así Trump promueve el caos internacional que le permite el saqueo de nuestra nación”, señala el emabjador y denuncia que el propósito de todo es “fabricar la ficción de una ‘invasión consentida’ a Venezuela pues su agente local cumplirá la innoble tarea de pedir la guerra contra el pueblo venezolano”.“Venezuela se va de la OEA el 27 de abril de 2019 porque la racista “Doctrina Monroe”, usada por Trump para atropellar a los países del continente, nunca vencerá las ideas de nuestros libertadores. ¡Siempre seremos una nación independiente, libre y soberana!”, finalizó el embajador Moncada, en una serie de tuits a través de la red social twitter.