Washington Post: No hay posibilidades de que EEUU intervenga militarmente en Venezuela

01-04-19.-El diario Washington Post aseguró que no hay posibilidades de que Estados Unidos intervenga militarmente en Venezuela, a pesar de que la administración de Donald Trump han asegurado que mantienen todas las opciones sobre la mesa.



El gobierno de Trump lanzó un agresivo esfuerzo para convencer al ejército venezolano de que si no derrocaba al presidente Nicolás Maduro, sería destruido por las sanciones y, tal vez, por una invasión de los Estados Unidos.



“La retórica logró alarmar a los izquierdistas estadounidenses, quienes denunciaron en voz alta el próximo golpe de Estado, y Rusia, que envió dos cargas de asesores militares y equipo para reforzar las defensas del régimen. Hasta la fecha, sin embargo, la campaña prácticamente no ha tenido ningún efecto en su objetivo previsto. No ha habido deserciones significativas de los generales venezolanos, y no hay señales de ningún movimiento contra Maduro”, señalan.



Asimismo, el diario destaca que el problema no son los rusos, sino “la corrupción de líderes militares de alto rango y la influencia maligna de los miles de asesores cubanos integrados en la cadena de mando. Sin embargo, el factor más sobresaliente puede ser que, a diferencia de Bernie Sanders y otros resistentes de estilo propio del imperialismo estadounidense, los venezolanos saben que Trump está mintiendo. No hay una opción militar creíble en los EEUU. En Venezuela, y hay muy pocas posibilidades de que Trump realmente intente una”.



“El resultado es que la administración carece de medios seguros para lograr el cambio de régimen sobre el que ha apostado considerable capital político y prestigio. Tiene que esperar que las sanciones, la presión diplomática y, sobre todo, una crisis humanitaria horrenda y en constante empeoramiento para los 30 millones de personas que permanecen en Venezuela eventualmente forzen un cambio”, acotó el medio.