(VIDEO) Maradona dedica a presidente Maduro y a toda Venezuela triunfo de su equipo

1 abril 2019 - El argentino Diego Armando Maradona dedicó el triunfo del equipo de futbol que dirige en México, Dorados de Sinaloa, al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y al pueblo venezolano, al tiempo que criticó al Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.).



"Este triunfo lo quiero dedicar a Nicolás Maduro y a toda Venezuela que están sufriendo”, dijo Maradona en rueda de prensa luego que Dorados de Sinaloa venció el domingo 3-2 al club Tampico Madero, dentro de la 13 jornada del torneo Clausura de la división de ascenso mexicana.



En la conferencia de prensa el exastro del futbol aseguró que los estadounidenses se creen “los sherifs del mundo (...) porque tienen la bomba más grande del mundo se creen que nos pueden llevar por delante, no, a nosotros no".



"A nosotros no nos compra ese 'chirolita' que tienen de presidente", expresó en referencia al mandatario estadounidense Donald Trump.



Venezuela sufre una campaña de agresión por parte de EE.UU. en un intento por derrocar al Gobierno del presidente Maduro.



En el mes de marzo el país suramericano sufrió una serie de ataques a su sistema eléctrico nacional que provocó graves daños al sistema de generación y distribución de electricidad.



Las autoridades venezolanas sostienen que tanto autoridades como políticos ultraconservadores estadounidenses están detrás de esos ataques en asociación con sectores de la oposición venezolana.



