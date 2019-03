(VIDEOS) Protesta en Washington contra la OTAN y la interferencia de EEUU en Venezuela

Hundreds of activists from around the world are gathered in front of the White House to denounce NATO and call for #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/lhAyJ7JOjp — Dan Cohen (@dancohen3000) 30 de marzo de 2019

Military veterans from the DSA in Connecticut join the Metro DSA (along with other activists) in Washington D.C. to say "No to a Rich Man's War!" in Venezuela or elsewhere. This is the beginning of a week-long series of "Unwelcome NATO" events. #No2NATO #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/ohjNL9O11q — DSA Venezuela Solidarity (@DsaVenezuela) 30 de marzo de 2019

March stopping now outside the headquarters of the World Bank, responsible for the plunder of countries around the world. World Bank hands off! #No2NATO #HandsOffVenezuela pic.twitter.com/3g9lO3GlzD — International Action Center (@iacenter) 30 de marzo de 2019

#No2NATO #HandsOffVenezuela march stretches for blocks of DC streets as far as you can see! Solidarity to defeat US imperialism & the NATO war machine! pic.twitter.com/SwWH42FjqN — International Action Center (@iacenter) 30 de marzo de 2019

“Down with the empire!” Some of what I’m seeing at this #No2NATO rally outside the White House.



Anti-war organizers are kicking off a week of protests around the 70th anniversary of the North Atlantic Treaty. @N2Sreports pic.twitter.com/iPncXbFBJa — Alejandro Alvarez (@aletweetsnews) 30 de marzo de 2019

30 marzo 2019 - Cientos de personas tomaron las calles de Washington D.C. este 30 de marzo para oponerse a la reunión ministerial de la OTAN en la capital estadounidense programada para la próxima semana. Los manifestantes también condenaron la perpetua participación de EE.UU. en la crisis política venezolana.La marcha ha tenido como objetivo demostrar una "oposición popular masiva a la OTAN, las guerras, el racismo y la agresión estadounidense contra Venezuela", según comunicó el Comité Directivo de la Movilización Nacional, una coalición que representa a docenas de movimientos pacifistas y grupos de acción.Los manifestantes se reunieron en la plaza Lafayette, frente a la Casa Blanca, y luego marcharon por la zona haciendo paradas cerca del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización de Estados Americanos, considerada por los manifestantes como parcialmente responsable de las políticas "imperialistas" de Occidente.En las pancartas de los manifestantes se leían mensajes como "No a la OTAN, no a la guerra y al racismo", "Únanse para luchar contra las guerras racistas de la OTAN", "Bombas de la OTAN = Esclavitud en Libia", "La OTAN mató a un millón de iraquíes" y "Acaben con los crímenes de guerra de la OTAN".Además de las consignas en relación con la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN, que se realizará entre el 3 y el 4 de abril en la capital estadounidense coincidiendo con el 70.º aniversario de la Alianza, sobresalieron otras en las que se leía un "No a la guerra contra Venezuela", "Manos fuera de Venezuela" y "Las sanciones estadounidenses causaron la crisis de Venezuela".Días atrás, el presidente de EE.UU., Donald Trump, había anunciado una nueva ronda de sanciones contra Caracas, y afirmó que Washington podría imponer medidas coercitivas "mucho más duras" en caso de que fuera necesario.El mandatario estadounidense ha reiterado en varias ocasiones que "todas las opciones son posibles" con el fin de poner fin al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela, incluidas las militares.