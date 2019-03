Freddy Bernal: No se descarta una infiltración de mercenarios estadounidenses al país

28 marzo 2019 - El protector del Táchira, Freddy Bernal, manifestó este jueves que no descarta que “para Venezuela vengan con una acción tipo Siria con la infiltración de mercenarios”.



Además alegó que el gobierno busca estabilizar el sistema de generación eléctrica para garantizar la normalidad en el suministro.



A través de un contacto telefónico en el programa Al Instante de Unión Radio, Bernal afirmó que el gobierno tiene el control ante la distribución de todas las subestaciones y el sistema de generación del país.



“Nuestro gobierno tiene el control en todo el sistema de transmisión que son las torres, en el de distribución que son las subestaciones y estamos avanzando en el control del sistema de generación, aun no tenemos el control del 100%, nuestros ingenieros tienen que administrar la energía que estamos produciendo mientras se recupera el ataque del Guri”, dijo.



Sin embargó, alegó “no descarto que ocurran nuevas bajadas o subidas de tensión durante varios días mientras se estabiliza el sistema”. Por otro lado, “estamos avanzando en tener el control informático del cerebro para poder blindarlo y no nos sigan lanzando estos ataques electromagnéticos”.



En cuanto a las protecciones que tienen las instalaciones eléctricos, Bernal aseguró que “la Fuerza Armada está prestando protección a las instalaciones eléctricas”, pero “es difícil blindar 100% la seguridad de los sistemas, porque un buen fusil de francotirador puede pegar con precisión hasta 2 kilómetros”.



Mercenarios



Referente a los apagones que se han presentado en el país Bernal reiteró que “estamos en una guerra no convencional” y responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de lo ocurrido con los apagones.



Descartó cualquier acción directa de los Estados Unidos “porque han sufrido un revés diplomático, pero no descarto que vengan con una acción tipo Siria con la infiltración de mercenarios”.



