(VIDEO) Embajador ruso negó que aviones trajeran “armamento militar” a Venezuela

El embajador ruso en Venezuela, Vladímir Zaemskiy Credito: Archivo

27-03-19.-El embajador de Rusia en Venezuela, Vladimir Zaemskiy, negó durante una entrevista en NTN24 que los militares rusos que llegaron al país en días recientes hayan traído algún tipo de armamento militar en apoyo al presidente Nicolás Maduro.



En este sentido, explicó que dentro de los dos aviones solo llegaron especialistas que tratarían los acuerdos y contratos entre ambas naciones en materia de armamentos comprados previamente a Rusia.



“De los dos aviones que llegaron a Venezuela el sábado, uno trajo especialistas que vinieron con ocasión de los acuerdos y contratos que tiene Rusia con Venezuela. Ellos vinieron a asistir a los militares venezolanos para dar mantenimiento al armamento que compró el país a Rusia”, aseguró Zaemskiy.



Por otro lado, instó a los diputados de la Asamblea Nacional (AN), a preocuparme más por una posible intervención de los Estados Unidos, y no por la llegada de los 99 militares rusos comandados por el mayor general Vasilly Tonkoshkurov.



“No era posible tener un aval por parte de la Asamblea Nacional para la llegada de los aviones, si el Parlamento no tiene los poderes según el Tribunal Superno de Justicia”, indicó.