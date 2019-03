Canciller Arreaza: China responde con verdades a quienes pretenden doblegar a Venezuela

27 marzo 2019 - El canciller de la República, Jorge Arreaza, afirmó este martes que "El Gobierno de la República Popular China también responde con verdades y da lecciones de Derecho internacional a quienes pretenden dominar el mundo y doblegar a Venezuela".



Así lo afirmó en su cuenta Twitter, en donde citó una nota de Russia de Today con las declaraciones del portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, quien afirmó este martes que las naciones latinoamericanas son países soberanos, capaces de decidir por su propia cuenta con qué Estados colaborar, y resaltó que "América Latina no pertenece a ningún país y no es el patio trasero de nadie".



El diplomático chino subrayó que su nación "siempre apoya el desarrollo de las relacionas amistosas con los países" de la región, entre ellos Venezuela, reseñó Russia Today (RT).



Las declaraciones del portavoz de la cancillería china se producen luego que el pasado lunes, el asesor de Seguridad Nacional de Etados Unidos, John Bolton, afirmara que su país no tolerará "potencias militares extranjeras hostiles" que impiden alcanzar "objetivos de democracia, seguridad y el Estado de derecho, compartidos en el hemisferio occidental".



Geng hizo hincapié en que "La cuestión venezolana puede ser resuelta solo por el pueblo venezolano, la estabilidad en Venezuela redunda en interés del país, así como de la región", reiteró.



El pasado lunes, Arreaza condenó que el gobierno de EEUU intente inmiscuirse en los programas de cooperación técnica-militar que sostiene Venezuela con Rusia.



"Vaya cinismo que un país como EEUU, con más de 800 bases militares en el mundo, buena parte de ellas en América Latina, y un presupuesto militar creciente de más de $700 millardos, pretenda interferir en los programas de cooperación técnica - militar entre Rusia y Venezuela", publicó el canciller a través de su cuenta en Twitter en esa oportunidad.