(VIDEO) Diputado opositor Gilber Caro: "Yo no quiero que me liberen los EEUU"

“I don’t want the Americans to steal my moment in history, I want to help liberate #Venezuela myself”

Watch a clip of my fascinating conversation with deputy @gilbercaro pic.twitter.com/UTyJdBD4zf — Annika H Rothstein (@truthandfiction) 26 de marzo de 2019

27-03-19.-El diputado a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular, Gilber Caro, dejó en claro durante una entrevista con la periodista estadounidense Annika Rothstein que quiere ser, junto con los venezolanos, el protagonista principal de la liberación del país del Gobierno de Maduro, ante esto, sostuvo que "yo no quiero que me quiten el protagonismo los gringos".Asimismo, expresó que junto al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, Leopoldo López, David Smolansky y Carlos Vecchio, están trabajando para que "el cese de la usurpación" sea oficial."Yo no quiero que me quiten el protagonismo los gringos. Yo no quiero que me liberen los Estados Unidos, yo voy a liberar a mi país y estamos trabajando para eso y lo vamos a lograr", manifestó el diputado.