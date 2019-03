Hugo Carvajal sobre llegada de militares rusos a Venezuela: Solo vienen hacer show de "presencia"

Los rusos apoyaron a Husein y a Gadafi hasta el momento que fue más conveniente dejar de hacerlo. Su intención ahora, es la de forzar a EEUU a conceder mejores garantías sobre sus activos (lo único que les importa) en la Venezuela post transición. — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) 26 de marzo de 2019

La llegada del personal ruso no debe preocupar a nuestra causa de acabar con la tiranía. Explico: dicen que vienen a poner en funcionamiento los equipos inoperantes. La realidad es que solo vienen a hacer el show de “presencia”. — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) 26 de marzo de 2019

La llegada del personal ruso no debe preocupar a nuestra causa de acabar con la tiranía. Explico: dicen que vienen a poner en funcionamiento los equipos inoperantes. La realidad es que solo vienen a hacer el show de “presencia”. — Hugo Carvajal (@hugocarvajal4f) 26 de marzo de 2019

27-03-19.-El diputado a la AN por el Psuv y exjefe de contrainteligencia militar, Hugo Carvajal, aseguró este martes a través de su cuenta en la red social Twitter que la llegada de personal militar ruso al país no es más que un "show" del Gobierno e indica que esta presencia de castrenses no debe detener los procesos para salir del Gobierno de Maduro.El arribo de militares al Aeropuerto Internacional de Maiquetía el pasado sábado, es "para mejorar su poder de negociación con EEUU. Lejos de ser una amenaza, confirma que el fin de la tiranía es inminente", expresó.Recordó que esa fuerza militar rusa apoyó, en su momento, al expresidente de Irak, Sadam Husein, y al exdictador de Libia, Muamar el Gadafi, "hasta el momento que fue más conveniente dejar de hacerlo"."Su intención ahora, es la de forzar a EEUU a conceder mejores garantías sobre sus activos (lo único que les importa) en la Venezuela post transición", concluyó.