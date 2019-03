OEA: Es inadmisible la "incursión militar rusa" en Venezuela

Credito: Web

26-03-19.-La secretaría general de la Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó el lunes "la reciente incursión militar rusa" en Venezuela en apoyo al gobierno "ilegítimo" de Nicolás Maduro, reseñó la agencia AFP.



"Es inadmisible que un gobierno extranjero tenga programas de cooperación militar con un régimen usurpador que ha sido declarado ilegítimo por resoluciones y derecho interamericano, lo cual atenta además contra la paz y seguridad hemisférica", dijo la oficina de Luis Almagro en un comunicado.



La OEA declaró el 10 de enero ilegítimo el segundo mandato de Maduro iniciado ese día, en una resolución aprobada por 19 de sus 34 miembros activos.



El lunes la secretaría general de la OEA reiteró que la presencia de efectivos y transporte militar ruso en territorio venezolano viola la Constitución por no haber sido autorizado por la Asamblea Nacional (Parlamento), un argumento que ya señaló en diciembre, cuando expresó su "más alta preocupación" ante reportes de la llegada de aviones rusos con arsenal nuclear a Venezuela.



Los militares extranjeros son un "instrumento de amedrentamiento represivo en el contexto de una transición democrática liderada por el presidente encargado Juan Guaidó", añadió la oficina de Almagro.



Más de 50 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá y varias potencias latinoamericanas, impulsan la salida del poder de Maduro, cuya reelección consideran resultado de comicios fraudulentos. Además, reconocen como única autoridad a Guaidó, quien hasta el 23 de enero era jefe parlamentario y se autoproclamó presidente encargado, con miras a encabezar un gobierno de transición y organizar nuevas elecciones.



El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, acusó el lunes a Rusia de agravar las tensiones en Venezuela con su presencia militar para apoyar al "régimen" de Maduro y advirtió que Washington no permanecerá "de brazos cruzados".



La agencia estatal rusa Sputnik confirmó el domingo que dos aviones de las Fuerzas Armadas rusas aterrizaron el sábado en el aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a Caracas, transportando personal militar y equipos.



El ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, acusó el lunes a Estados Unidos de tratar de organizar un "golpe de Estado" en Venezuela, pero no aludió a la llegada de militares rusos a Caracas.