Lavrov: "Los intentos de Washington de organizar un golpe de Estado en Venezuela están violando la Carta de la ONU"

El departamento de Estado informa de una llamada telefónica entre Pompeo y Lavrov. El secretario de estado acusa a Rusia de “exacerbar” las tensiones en Venezuela.

"La continua inserción de militares rusos para apoyar al régimen supone un riesgo de prolongar el sufrimiento".

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, y el secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, mantuvieron este lunes una conversación telefónica donde se discutieron temas relacionados con la situación de Venezuela, comunicó la web del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia.En la conversación, Lavrov destacó que los intentos de Washington de organizar un "golpe de Estado" en Venezuela y las amenazas contra su Gobierno legítimo "están violando la Carta de la ONU", y agregó que esto constituye una "injerencia no disimulada" en los asuntos internos de un Estado soberano.Por su parte, según cita el Departamento de Estado estadounidense, Pompeo hizo saber a su homólogo ruso que EE.UU. y sus aliados regionales "no se quedarán de brazos cruzados" mientras Rusia "exacerba las tensiones en Venezuela" con sus actividades de cooperación con ese país sudamericano, calificadas por el diplomático como un "comportamiento no constructivo" pese a que se realizan de acuerdo a contratos bilaterales amparados por el derecho internacional.Entre otros temas abordados por los altos funcionarios, se discutió la situación actual en la meseta de los Altos del Golán. El canciller ruso se refirió a que el reconocimiento estadounidense de la soberanía israelí sobre este territorio conduce a una "flagrante violación del derecho internacional, impide la solución de la crisis siria y agrava la coyuntura en todo Oriente Medio".Después de haber debatido sobre las diferentes posturas de Rusia y Estados Unidos, los funcionarios acordaron continuar el contacto e intercambio de evaluaciones sobre los temas antes mencionados y otros de índole internacional, así como aspectos de las relaciones bilaterales.