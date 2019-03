Vladimir Villegas tras llegada de aviones rusos: "Estamos ante una posible reedición de la guerra fría"

Vladimir Villegas Credito: GV

25-03-19.-El periodista Vladimir Villegas mediante sus comentarios al inicio del programa, indicó que la situación actual de Venezuela se encuentra ante un panorama lleno de dificultades como la crisis económica, la situación social, el deterioro hospitalario y a las puertas de una posible reedición de la guerra fría.



Además informó que Venezuela esta en el centro de a uno de los posibles escenarios más complejos, por la llagada de los aviones y militares rusos al país.



A lo que indicó que la embajada rusa dijo "que no tiene nada de extraño, y que solo vinieron para realizar mantenimiento. Por lo que la embajada de los Estados Unidos ha dicho que no se aceptara la injerencia rusa en Venezuela.



Por otro lado mencionó la difícil situación del país por confrontación polÍtica y la detención de los allegados del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.



Villegas destacó que estamos en el momento "mas complejo", y que a los venezolanos no le queda de otra, sino "temer que se acerque a definiciones que los venezolanos no puedan tener, porque ya no esta en manos del pueblo venezolano decidir lo que sucederá con el país".



Añadió que solo se espera que la salida sea de manera democrática como lo indica "la olvidada Carta Magna".