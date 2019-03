Bolton: EEUU podría emplear la fuerza militar en Venezuela "para proteger a 50.000 estadounidenses"

22 marzo 2019 - El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, ha reiterado que considera ilegítimo al Gobierno de Nicolás Maduro y ha sugerido que Washington podría emplear la fuerza militar para proteger "de la violencia y la intimidación" a los cerca de 50.000 estadounidenses que se encuentran en Venezuela.



"El presidente Trump ha sido claro en este punto en varias ocasiones cuando dice que todas las opciones están sobre la mesa. Creo que la gente necesita entenderlo y creer en eso, es muy serio al respecto", comentó Bolton a Breitbart News Daily este jueves.



Sin confirmar ni negar explícitamente las suposiciones de que EE.UU. quiere armar a la oposición venezolana o se prepara para invadir el país latinoamericano, Bolton se limitó a constatar que, según estimaciones, en Venezuela actualmente se encuentran "entre 40.000 y 50.000 ciudadanos estadounidenses", y que "el Gobierno de EE.UU. no tiene ningún deber internacional más importante que proteger a sus ciudadanos de la violencia y la intimidación".



"Lo que quisiéramos hacer es permitir al pueblo venezolano tomar sus propias decisiones, no a través de un gobierno controlado por el sustituto de Cuba para Rusia, no mediante lo que llamamos la diplomacia de la deuda de China, que trata de abrirse paso en los países por todo el mundo y obtener el control de las reservas de petróleo de Venezuela", sostuvo el asesor de Seguridad Nacional.

Las declaraciones de Bolton se producen poco después de la detención en Venezuela de Roberto Marrero, colaborador de Juan Guaidó, por su presunto nexo con una "célula terrorista". Bolton exigió su liberación inmediata y aseveró que el arresto "no quedará sin respuesta".

Nicolás Maduro denunció que la "célula terrorista" desmantelada tenía como objetivo atacar cuarteles militares, hospitales y estaciones del sistema de transporte subterráneo.

"Mantener viva la Doctrina Monroe"



Preocupaciones similares a las que Bolton ha mencionado sobre el destino de los estadounidenses ya sirvieron de pretexto para invadir la isla de Granada, a unos 160 kilómetros al norte de Venezuela en 1983, con el fin de derrocar al Gobierno izquierdista. En aquel entonces, el Gobierno de Ronald Reagan se preocupó por alrededor de 800 estudiantes estadounidenses de la Escuela de Medicina de la Universidad de San Jorge en Granada.



Al hacer otra referencia a la Doctrina Monroe, Bolton afirmó que el objetivo de EE.UU. es "asegurarse de que estas influencias extranjeras [Cuba, Rusia y China] no controlen Venezuela y afecten adversamente a EE.UU." y sus intereses en su propio hemisferio. "Así que estamos hablando de quitarle el control a una autocracia socialista y mantener viva la Doctrina Monroe en el Hemisferio Occidental para tener poderes fuera del hemisferio que no dicten qué pasa aquí", detalló.