Entrega de cartas credenciales a supuesta nueva embajadora de Venezuela en Panamá es una burla

La simulación de la entrega de supuestas cartas credenciales.

20 marzo 2019 - La simulación de la entrega de supuestas cartas credenciales de la representante diplomática de un gobierno venezolano inexistente, al presidente panameño Juan Carlos Varela, resultó una burla a la opinión pública nacional e internacional.



De 'acto simbólico' calificó el mandatario la puesta en escena, pues ningún gobierno emitió las tradicionales copias de estilo, por lo que muchos califican de 'comedia publicitaria' lo ocurrido en el Palacio Las Garzas (presidencial) con bombos, platillos, alfombra roja, banda de música y seguidores enardecidos.



La confirmación de la maniobra fue la llamada de Varela al acreditado embajador de Venezuela, Jorge Durán Centeno, antes del show, para reiterarle que se mantienen las relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro, con el interés de la atención consular, entre otras funciones.



Así lo informó el propio embajador a Prensa Latina, quien aseguró que la 'usurpadora' abrirá otra oficina, pues la embajada oficial continúa sus habituales labores en la actual sede.



En un hecho inédito para un acto supuestamente protocolar, el ceremonial palaciego permitió la entrada a las inmediaciones del edificio a grupos de opositores venezolanos, quienes tan engañados como los periodistas asistentes, creyeron que asistían al fin de las relaciones de Panamá con Maduro.



Una vocera de la Cancillería istmeña, que pidió no ser identificada, afirmó a corresponsales extranjeros a través de un chat oficial, que Durán 'pierde sus credenciales a partir de hoy (18 de marzo)', aunque reconoció que 'por la situación del gobierno', la recién llegada no cuenta con la documentación requerida.



A preguntas de los colegas, dijo que no hay plazo para la salida del embajador, porque el 'Consulado continúa operando para no afectar a venezolanos en Panamá y sus trámites. Pero será algo netamente administrativo. Es un modelo adoptado por varios países en esa situación', sin definir cuáles.



Pero nada cambió, pues Durán afirmó que nadie lo llamó para retirarle sus credenciales, por tanto, hasta el momento continúa como 'el embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Panamá' y su sede trabaja con total normalidad.



Las propias actitudes ambivalentes de quienes dicen apoyar al autoproclamado golpista venezolano son el reconocimiento tácito al fracaso de la política de aislamiento a la nación sureña, con intentos de enmascarar la derrota tras actos muy publicitados, pero de poca credibilidad como el ocurrido el lunes pasado en esta capital.



Esa comedia panameña protagonizada por las más altas autoridades del país, resulta un doble juego que intenta subordinarse a las presiones de Estados Unidos, y bajo excusas de atención a los venezolanos en Panamá no perjudicar los intereses de grandes empresas nacionales, en especial Copa Airlines, la cual se afectaría en un rompimiento con la nación sureña, según analistas del patio.



El gobierno paga así 'el atrevimiento' de terminar las relaciones con Taiwán y reconocer a una sola China, con el correspondiente establecimiento de embajadas en Beijing y Panamá; todo a espaldas del gobierno estadounidense, lo cual le costó reprimendas del propio secretario de Estado Michael Pompeo, opinaron esas fuentes.



Voceros de las organizaciones izquierda son más radicales en sus apreciaciones al calificar a la actual administración de su país como 'la más servil' y de poner en riesgo la soberanía nacional y su neutralidad, al involucrarse en los asuntos internos de Venezuela.



El experto en temas jurídicos internacionales Julio Yao, advirtió en múltiples ocasiones que los Tratados Torrijos-Carter para devolver el canal interoceánico, tienen cláusulas de obligatorio cumplimiento sobre la neutralidad de la vía, que es violatoria si la nación centroamericana toma partido en cualquier conflicto.



Este juego dual de la administración pone en entredicho al istmo ante observadores locales e internacionales, que en privado bromean sobre la existencia de dos embajadores del mismo país, al tiempo que confirman así la debilidad de una política exterior subordinada a los vaivenes de una potencia.



La fuente original de este documento es:

Prensa YVKE (http://www.radiomundial.com.ve/article/entrega-de-cartas-credenciales-supuesta-nueva-embajadora-de-venezuela-en-panam%C3%A1-es-una-burla)