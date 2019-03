Trump sobre Venezuela: “Las sanciones más duras no las hemos impuesto todavía”

19-03-19.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este martes que todas las opciones están sobre la mesa ante la situación que atraviesa Venezuela.Adelantó que su país “no ha hecho lo más duro, las sanciones más duras no las hemos impuesto todavía”.“Diría que hemos sido moderados, pero podemos ser más duros”, subrayó en un encuentro con periodistas, tras su reunión con Bolsonaro en la Casa Blanca.Trump se refirió al apagón nacional que duró cinco días en Venezuela y lamentó que la población tuviese que estar “sin comida, sin agua, no hubo energía durante mucho tiempo, todo pende de un hilo, todo pende de un hilo”.Por su parte, el jefe de Estado brasileño, más reservado con el tema, respondió que hay aspectos tratados que no pueden ser revelados, pueden ser conversados, pero no sería a nivel público.