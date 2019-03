(VIDEO) Roy Chaderton: “La respuesta en el caso de una intervención debe ser contundente”

17 marzo 2019 - El diplomático Roy Chaderton sostuvo hoy que el gobierno de Colombia estaría dispuesto a emprender una maniobra de carácter belicista en territorio nacional, dada su posición complaciente sobre los planes intervencionistas de Estados Unidos (EEUU).



“Ellos están dispuestos a invadir nuestra casa, pero no se atreven. No veo a los militares colombianos muy abiertos a obedecer esas órdenes alocadas, pero puede ocurrir”, aseveró en entrevista concedida al programa José Vicente Hoy, transmitido por Televen.



Aseguró que el 23 de febrero “hubo una acción de guerra”, al tiempo que cuestionó la actitud “tranquila” de dirigentes opositores mientras arremetían violentamente contra el territorio venezolano.



Ante la amenaza de intervención militar sobre Venezuela, consideró que el Gobierno Nacional debe ser contundente en su respuesta en función de preservar la integridad territorial.



Destacó la disciplina y compromiso de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, así como la conciencia del pueblo venezolano, quienes a su juicio, serían los primeros en asumir la vanguardia ofensiva frente a los invasores.



“En el supuesto negado de que fallen los equipos o acierten los invasores, y puedan hacerle daño a los militares. Todavía nos queda la milicia. La milicia significa tener un país de extremo a extremo, erizado de fusiles y de tiradores, no están sencillo meterse en Venezuela”, sentenció el diplomático.