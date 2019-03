Londres: La voz de Venezuela se escuchó en la marcha contra el Fascismo y Racism

16 marzo 2019 - Una multitudinaria marcha recorrió las calles de Londres este sábado 16 de marzo en contra del fascismo y el racismo, convocada por Stand Up to Racism (SUTR) integrada por un amplio grupo de organizaciones populares y de base, que hacen vida en la capital del Reino Unido.

En la pancarta principal en representación de Venezuela estuvo presente Teresa Guanipa (seleccionada por todos los movimientos latinoamericanos en Londres), mientras que en la tarima principal Carolina Graterol, vocera del Gran Polo Patriótico de Reino Unido (GPPUK), -también escogida por las referidas organizaciones para el uso de la palabra-, ofreció un discurso en el que habló de la verdad de Venezuela, al tiempo que honró los valores de solidaridad, igualdad y fraternidad que representan la Revolución Bolivariana.

Destacó que este lado del mundo ha sido sometido al racismo y al fascismo desde el momento en que los conquistadores españoles y los misioneros ingleses pisaron el continente.

Graterol les explicó a los presentes que Venezuela se encuentra bajo amenazas imperiales y tiene grupos fascistas que queman personas vivas por el color de su piel y por su posición política, por ser chavistas.

A continuación el Correo del Orinoco reproduce parte del discurso de Carolina Graterol:

Trump ha declarado en público que quiere el petróleo venezolano para las compañías petroleras privadas estadounidenses.

En las últimas semanas hemos tenido en la frontera venezolana con Colombia venezolanos de a pie junto con el ejército bolivariano defendiendo juntos nuestra soberanía.

Y aquí los líderes, incluso en el Partido Laborista, les resulta difícil apoyar la Revolución venezolana, un proceso democrático profundo que ha utilizado los ingresos del petróleo para programas sociales y para los más vulnerables de la sociedad.

La gente aquí prefiere creer las mentiras y las noticias falsas que los medios internacionales inventan cada día sobre Venezuela.

Las ideologías racistas y fascistas se han utilizado en Colombia para asesinar a más de 500 líderes comunitarios desde el acuerdo de paz de 2016.

¡En Estados Unidos ponen a los inmigrantes en jaulas! ¡Si a Estados Unidos realmente le importan los derechos humanos, debería detener esta práctica horrible ahora mismo!

El racismo y el fascismo están aumentando en todo el mundo. Mientras tanto, Donald Trump afirma que no puede ver este aumento cuando fue entrevistado ayer después del tiroteo en Nueva Zelanda que dejó más de 50 muertos en dos mezquitas.

Queremos vivir juntos en paz, respetándonos unos a otros. El racismo y el fascismo no tienen ninguna validez porque no aceptan a las personas que piensan de manera diferente. El fascismo es la muerte, la destrucción, el odio y el miedo.

Debemos detener la ideología insidiosa de Trump.

¡Basta de supremacía blanca!

¡Detengamos el racismo!

¡Deténgamos el fascismo!

¡Juntos podemos derrotarlos!