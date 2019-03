La portavoz rusa María Zajárova

15 marzo 2019 - Moscú está preocupada por los argumentos que dio el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, al comentar la decisión de Washington de evacuar a todos sus diplomáticos que quedaban en Caracas, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



"De hecho, no hay nada especial en esta decisión y nada inhabitual, porque a los diplomáticos estadounidenses enseguida les señalaron la puerta de salida tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre Venezuela y EEUU", dijo Zajárova a la prensa.



Añadió que "preocupante es otra cosa: el secretario de Estado de EEUU afirmó que la presencia del personal se había convertido en una limitación para las acciones de EEUU".



"¿De qué acciones se trataba?", se preguntó la diplomática rusa.



Además, comentando la situación en Venezuela, Zajárova denunció que surgió la información de que EEUU establece contactos con contrabandistas "para que les presenten información sobre pasos transfronterizos ilegales".



El 14 de marzo Mike Pompeo anunció que todos los diplomáticos de EEUU abandonaron Venezuela y continuarán con su misión de ayudar al país desde otros lugares.



La crisis política en Venezuela se agravó después de que el 23 de enero el líder opositor, Juan Guaidó, se autoproclamara "presidente encargado" del país caribeño. El actual presidente del país, Nicolás Maduro, calificó lo sucedido de intento de golpe de Estado. Desde entonces, la tensión entre Venezuela y la comunidad internacional no ha hecho más que crecer, con algunas voces que no descartan una posible intervención militar.



Rusia insta a llevar ante la justicia a los autores del apagón en Venezuela



Rusia está dispuesta a considerar cuidadosamente una posible solicitud oficial para investigar los ataques al sistema eléctrico de Venezuela, así lo indicó la portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova.



“Si se recibe una solicitud oficial para que nuestros especialistas asistan en la investigación, se considerará con mucha atención”, dijo Zajárova a la prensa.



La diplomática rusa señaló que los autores y los organizadores de esta agresión tienen toda la responsabilidad que causó el apagón, incluidos aquellos que se quedaron sin electricidad en hospitales.



“Esperamos que esta responsabilidad tarde o temprano adquiera la forma de una sentencia judicial”, afirmó la portavoz de la Cancillería rusa.



El jueves pasado ocurrió un apagón nacional en Venezuela. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que la situación fue producto de varios sabotaje cibernéticos al Sistema Automatizado de Control (Arda) de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar, ubicada en la represa del Guri, en el estado Bolívar, y así como ataques a subestaciones eléctricas. Las autoridades se abocaron a solventar el problema y restablecer el servicio eléctrico.



El Ejecutivo Nacional responsabilizó del sabotaje al Gobierno de EEUU, aliado con sectores de la oposición venezolana.