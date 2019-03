Canciller ruso Serguéi Lavrov reafirmó apoyo inquebrantable a Venezuela

El funcionario ruso durante su encuentro con el ministro Jorge Arreaza.

14 marzo 2019 - El canciller de la República, Jorge Arreaza, sostuvo un encuentro con su homólogo de Rusia, Serguéi Lavrov, con el propósito de fortalecer las relaciones bilaterales.



En el encuentro, Lavrov reafirmó el apoyo inquebrantable de su país con el gobierno que lidera el presidente Nicolás Maduro y con el pueblo de Venezuela.



“Moscú apoya los derechos de Venezuela, pleno miembro de la comunidad internacional, y nuestra postura es inquebrantable”, reafirmó Lavrov, informó la Cancillería venezolana a través de su cuenta en la red social Twitter.



En la reunión se revisaron las cooperaciones entre ambas naciones para la creación de proyectos conjuntos, al tiempo que debatieron sobre la soberanía de Venezuela, amenazada con frecuencia por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.



El encuentro se realizó este jueves, luego de la intervención del jefe de la cartera de Exteriores venezolano en el 62º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Organización de las Naciones Unidas (CND), celebrado en Viena (Austria).

Congreso de EEUU rechaza una intervención militar



El Comité de Exteriores de la Cámara Baja de EEUU rechaza una intervención militar en Venezuela, pero apuesta por la presión hasta que Maduro deje el poder, informó HispanTV.



Indicó la agencia que, durante una audiencia celebrada el miércoles para evaluar una posible intervención en Venezuela, el presidente del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, el demócrata Eliot Engel, advirtió que la vía militar “no es una opción” válida, por mucho que la oposición venezolana lo reclame, reseñó AVN.



El representante del Partido Demócrata —en cuyas filas hay más voces críticas a una acción bélica— enfatizó: “Como lo he dicho una y otra vez, me opongo a la intervención militar en Venezuela”,

El congresista, dirigiéndose al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recordó que una intervención militar en Venezuela requiere de la aprobación del Congreso estadounidense.



David N. Cicilline, otro legislador demócrata, indicó que el mandatario estadounidense no está en posición de tomar decisiones unilaterales para iniciar una aventura militar en Venezuela, sin que previamente haya consultado con el Congreso, cuyos miembros rechazan, de momento, una medida bélica.



Fue tajante el legislador al calificar de “desafortunadas” las acciones y declaraciones de la administración de Trump sobre un posible uso de la fuerza militar en Venezuela, lo que ha mencionado con frecuencia.