(AUDIO) "La opción de fuerza no la controlamos nosotros": Juan Guaidó cae en una broma telefónica de cómicos rusos

Bromistas Vován y Lexus se hicieron pasar por el presidente de la Confederación Suiza y lograron que el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela firmara una solicitud para bloquear los 'activos' de Maduro en un banco inexistente.

Carta de Guaidó enviada a los bromistas rusos Credito: Web

Tras su llamada telefónica al representante especial de EE.UU. para Venezuela, Elliott Abrams, los bromistas rusos Vován y Lexus de nuevo se hicieron pasar por el presidente de la Confederación Suiza, Ueli Maurer, y esta vez entablaron un presunto diálogo con Juan Guaidó.



De acuerdo con el conocido dúo de humoristas, la conversación con el autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela se llevó a cabo el 20 de febrero, mismo día en que Guaidó afirmó en una entrevista con Televisa que sostuvo una llamada telefónica con el "presidente de Suiza".



Durante la entrevista, Guaidó afirmó haber sido informado por parte del político suizo de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, intentaba realizar movimientos ilícitos de dinero en el país europeo, como se aprecia en la supuesta conversación con 'Maurer'.



Peligro para Maduro



A su vez, el dúo de bromistas preguntó sobre una posible intervención militar en Venezuela y el peligro que esto podría significar para Maduro.



"Bueno, eso es una opción. Claramente esa opción no la controlamos nosotros. Sería una opción de fuerza. Lo mejor que pudiera pasar, obviamente, es una elección pactada. Pero hoy, con la crisis que hay...", se aprecia en la grabación de los humoristas la presunta voz de Guaidó.



Documento 'oficial'



Emulando la voz de Maurer, los cómicos pidieron un documento 'oficial' para concretar el ficticio bloqueo de activos. "Perfecto, trabajamos inmediatamente en eso", asintió supuestamente el presidente de la Asamblea Nacional venezolana.



Tras las afirmaciones públicas de Guaidó al respecto, el Ministerio de Exteriores de Suiza no tardó en desmentirlas. "Esta información no es correcta. No hubo un contacto telefónico entre el Sr. Guaidó y el presidente Maurer", indicó un portavoz a Reuters.



Los humoristas, para evitar que su broma saliera a la luz, afirmaron haber contactado luego al enviado estadounidense para Venezuela —de nuevo haciéndose pasar por Maurer— para que reprendiera a Guaidó por no haber mantenido la conversación en secreto, afirmando que a causa de ello "el clan de Maduro puede retirar inmediatamente todo el dinero de Suiza".



Abrams, presuntamente, se creyó el argumento. "Sí, eso fue un error de su parte. Por supuesto que mantendremos todo confidencial. Le haré saber a Guaidó, de forma gentil, que su comentario fue un error y no debería repetirse", citan los bromistas un presunto correo electrónico del diplomático.



El enviado especial además se habría cerciorado de que la solicitud fuera enviada. "Estimado Sr. Maurer: por favor hágame saber si ese documento no les es enviado a tiempo, y les recordaremos gentilmente [enviarlo]", reza otro mensaje.



Ahora, Vován y Lexus han afirmado haber recibido de parte de Guaidó el documento en cuestión, que con una firma y un sello de la Asamblea Nacional solicita "oficialmente lo conducente para la protección y/o bloqueo de activos del Estado Venezolano". El texto incluye una mención al "Lexus Vovanial Bank Ltd", una entidad ficticia pero que los humoristas subrayaron como clave para realizar el 'bloqueo'.