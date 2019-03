(VIDEO) Elliott Abrams: Si Guaidó es encarcelado, 54 países "actuarán rápidamente"

Delegado especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams: Hay 54 países que consideran a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela. La encarcelación de Juan Guaidó llevaría a que países reaccionaran muy rápido. #TVVenezuela por: https://t.co/RjwrdU3uuO pic.twitter.com/aRw1Es3HWJ — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 12 de marzo de 2019

12-03-19.-El delegado de Estados Unidos para la crisis en Venezuela, Elliott Abrams, señaló durante una entrevista en el Departamento de Estado de EEUU que más de 54 países respaldan a Juan Guaidó, "presidente interino" del país, y que actuarán rápidamente si es encarcelado. En tal sentido acotó que en los próximos días vendrán sanciones más significativas"Los dirigentes oficialistas están contemplando encarcelar a Guaidó. Hay que destacar que hay más de 54 países que respaldan, algunos muy importantes, al presidente interino de Venezuela y reaccionaremos de manera inmediata", señaló Abrams.Aseguró que en los próximos días se conocerán más sanciones y revocaciones de visas a más dirigentes oficialistas y sus aliados. "Estados Unidos tomará más acciones en beneficio al pueblo de Venezuela, tenemos un compromisoestablecido con la lucha por la democracia con sansiones muy importantes", aseveró."Todas las opciones están sobre la mesa. Sería tonto de mi parte compartir más allá de eso...", indicó.Sobre conversaciones con España para recibir a funcionarios del gobierno de Maduro respondió que "Quizás España podría recibirlos. Hemos tenido esa conversación con España y con otras naciones. Quizás preferirían ir a Cuba o Rusia pero hay otros lugares"."Todavía ningún alto vocero de Maduro ha tomado la decisión (de irse a España o a otro país dispuesto a recibirlos). Los ayudaríamos en esas circunstancias", aseguró.Le preguntan a Abrams si hubo amenaza de Maduro como para sacar a todo el personal de la embajada en Caracas, respondió que "Maduro no tienen la autoridad para liderar la relación diplomática. No puede decidir si nuestros diplomáticos se van o no, pero...".Asegura que fue "porque la situación en Ccs se está deteriorando. No tiene nada que ver con lo que el régimen de Maduro quiere, pero él tampoco tiene la capacidad de protegernos si nos quedamos allí"Abrams, asegura que "lo que pasará con la embajada físicamente (en Venezuela), es algo que hemos estado discutiendo con los poderes protectores. Luego anunciaremos qué haremos".