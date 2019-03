Gobierno le da 72 horas al personal diplomático de EEUU para abandonar el país

Ayer 11 de marzo en horas de la tarde fue convocado a la Cancillería venezolana James Story, representante Diplomático de EEUU, para comunicarle la decisión soberana del Gobierno Bolivariano de NO prorrogar la presencia del personal diplomático estadounidense en Venezuela. — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 12 de marzo de 2019

El Comunicado Oficial publicado explica con claridad el riesgo que entraña para la paz nacional la permanencia del personal de EEUU en territorio venezolano, información que le fue comunicada personalmente al representante diplomático el día de ayer — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 12 de marzo de 2019

Comunicado Oficial sobre la decisión del Gobierno Bolivariano de Venezuela de dar por terminadas las conversaciones con EEUU para el establecimiento de oficinas de intereses. El personal diplomático estadounidense debe abandonar territorio venezolano en las próximas 72 horas: pic.twitter.com/B6cnpHhSyE — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 12 de marzo de 2019

12 marzo 2019 - El Gobierno de Venezuela anunció que no prorrogará la permanencia del personal diplomático de EEUU en su territorio, y comunicó la finalización de las conversaciones para el establecimiento de oficinas de interés."Venezuela ha resuelto no conceder una nueva prórroga para la permanencia de los agentes diplomáticos estadounidenses aún presentes en el país, en razón de lo cual en fecha 11 de marzo de 2019, se ha requerido al Gobierno estadounidense la salida del territorio nacional del personal remanente (…) en el plazo de las próximas 72 horas", indicó a través de un comunicado la cancillería venezolana.Previamente, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, anunció que todo el personal que queda en la embajada de EEUU en Caracas será retirado esta semana, entre otras razones para que Washington no se sienta atado de manos.El Gobierno de Estados Unidos anunció el pasado 23 de enero que desconocía el mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y en su lugar reconoció al opositor Juan Guaidó quien se autoproclamó aquel día como presidente encargado del país.A la campaña de EEUU se sumaron unos 50 países, mientras que Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otras naciones, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.