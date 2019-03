(VIDEO) Marco Rubio afirma que el apagón en Venezuela fue causado por la explosión en un "dique alemán" (que no existe)

Today another transformer explosion at the German Dam in Bolivar State caused another massive blackout.



The result? Critically ill patients have died, the #Caracas metro remains out of service & few if any flights have arrived at or departed from Caracas in over 20 hours.



Senator @marcorubio, an important transformer exploded in Bolívar and that, in part, again collapsed the Venezuelan Electric System; however it was not in a dam, much less german.

My name is Germán Dam, I am one of the journalists who published the information.

Dude. German Dam is a reporter who reported on an explosion that caused a blackout. Fortunately, he did not explode. — Nicole Birmingham (@nmbirmingham) 10 de marzo de 2019

Kind of hard to take you seriously when you can’t understand basic concepts like the difference between inanimate objects and real people. ???? — Zach (@zac_smith1) 10 de marzo de 2019

11 marzo 2019 - Comentando sobre el apagón masivo en Venezuela, el senador estadounidense Marco Rubio se apresuró a tuitear sobre una supuesta explosión en un "dique alemán" en el estado Bolívar."Hoy otra explosión en un transformador en German Dam en el estado Bolívar causó otro apagón masivo", escribió Rubio. Resulta que el político interpretó el nombre de un periodista, Germán Dam, que informaba sobre el apagón, como "dique alemán", ya que en inglés 'dique alemán' se dice 'German Dam'.El reportero acudió en ayuda del político. "Senador Marco Rubio, un importante transformador explotó en Bolívar [...]; sin embargo no sucedió en un dique ni mucho menos en uno alemán. Me llamo Germán Dam, soy uno de los periodistas que publicó la información", tuiteó.De inmediato, en las redes sociales llovieron las burlas contra el senador estadounidense. "Germán Dam es un periodista que reportó la explosión que causó el apagón. Afortunadamente, él no explotó"; "Es un poco difícil tomarte en serio cuando no puedes entender conceptos básicos como la diferencia entre los objetos inanimados y las personas reales", fueron algunos de los comentarios al respecto.El 8 de marzo, el vicepresidente de Comunicación, Turismo y Cultura, Jorge Rodríguez, denunció que el apagón fue resultado de un ataque cibernético lanzado contra al Sistema de Control Automatizado de Regulación, y lo calificó de "arremetida brutal de la Administración de Donald Trump". En particular, acusó al senador Marco Rubio de orquestar el apagón con ayuda del dirigente opositor Juan Guaidó, que niega que el corte se debiera a un sabotaje externo y responsabiliza al Gobierno de Maduro de la situación."La falla eléctrica en todo el país, que ahora está en su 25ª hora, está causando daños económicos devastadores a largo plazo. En un abrir y cerrar de ojos, toda la capacidad de producción de aluminio del país fue destruida por los daños causados ​​por el apagón", señaló Rubio en su cuenta de Twitter."¿Cómo supo Marco Rubio pocos minutos después [del ataque] que los generadores de respaldo habían fallado? En ese momento, nadie lo sabía aún", declaró el vicepresidente. "Marco Rubio sabía en minutos lo que había pasado, mientras nuestro expertos estaban aún viendo de dónde provenía la falla", expresó, por su parte, Yuleinny Sánchez, trabajadora de Corpoelec, empresa eléctrica estatal venezolana.