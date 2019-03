John Bolton afirma que hay conversaciones entre militares y la AN y atribuye a la "cleptocracia" el colapso de la red eléctrica venezolana

10/03/2019.- El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó este domingo que existen de conversaciones entre miembros de la Asamblea Nacional y militares en Venezuela, que el colapso de la red eléctrica nacional venezolana se debe a la "cleptocracia que ha saqueado a Venezuela" y que la razón por la cual el Presidente Nicolás Maduro no haya ordenado el arresto del diputado auto-proclamado presidente Juan Guaidó, es porque teme que sus ordenes no serían obedecidas.

"Hay innumerables conversaciones en curso entre los miembros de la Asamblea Nacional y los militares en Venezuela; hablando sobre lo que podría suceder, cómo podrían actuar para apoyar a la oposición", dijo Bolton en el programa "Esta Semana", de la cadena ABC.

Según el funcionario, "no han buscado arrestar a Guaido ni a la Asamblea Nacional en la oposición, y creo que una de las razones es que Maduro teme que si da esa orden, no se obedezca".

Dijo que no le desea ningún mal al presidente venezolano Nicolás Maduro. "Me siento honrado de ser nombrado por Nicolás Maduro. Lo agregué a la lista de personas que me han criticado a lo largo de los años. No le deseo ninguna mala voluntad. Espero que su futuro consista en vivir en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Sin embargo, no es solo Maduro. Es todo el régimen. Es un grupo de cleptócratas que ha saqueado a Venezuela de su riqueza petrolera, han empobrecido a la gente. Ya pueden verlo con el colapso de su red eléctrica nacional", agregó.

Venezuela lleva tres días de cortes de electricidad a nivel nacional y el gobierno ha acusado a EE.UU. de haber saboteado el sistema eléctrico a través de ciberataques y ataques electromagnéticos.

Al preguntarsele si está seguro de la salida de Maduro del poder, dijo que "no estoy seguro de nada. Pero creo que el ímpetu está del lado de Guaidó. Creo que el apoyo abrumador de la población y el apoyo abrumador del personal alistado en el ejército, oficiales subalternos y oficiales superiores, solo unos pocos permanecen corrompidos. Hay 2,000 almirantes y generales en Venezuela, que es más que todas las naciones de la OTAN combinadas. Eso te dice quién se beneficia de saquear la economía", dijo.