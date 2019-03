(VIDEO) Soberanía vs. injerencia: Motivos e implicaciones tras la amenaza de intervención en Venezuela

Aparece bloqueado el puente Las Tienditas que une a la ciudad colombiana de Cúcuta con el poblado venezolano de Ureña Credito: AP

9 marzo 2019 - Desde principios de año Venezuela ha estado en la mira de la comunidad internacional. ¿En qué fase se encuentra el llamado 'golpe suave' contra Venezuela denunciado por las autoridades venezolanas? ¿Qué se esconde tras las denuncias de una supuesta crisis humanitaria y la polémica ayuda que ofrece Washington mientras le cierra a la nación suramericana el acceso a sus finanzas internacionales? RT y Telesur lo analizan esta semana.



La crisis que atraviesa Venezuela se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la comunidad internacional. En esta edición, el programa 'En la mira' explora, desde diversos puntos de vista y con ayuda de varios expertos invitados, las distintas facetas del momento político que vive el país, con especial atención a la amenaza de injerencia exterior bajo la que se encuentra.







El sociólogo Bruno Sgarzini señala, durante su intervención en el programa, que Venezuela no se encuentra entre los países en donde la ONU reconoce la existencia de hambruna o crisis humanitaria, y denuncia "el crimen de lesa humanidad" que representa el bloqueo económico que sufre el país.



Sgarzini acusa a EE.UU. de "utilizar esta situación que ha propiciado y agravado, para emplear la figura de la ayuda humanitaria con la intención de presionar hasta quebrar el Estado de Venezuela".







En su opinión, con la supuesta introducción de ayuda humanitaria a través de la frontera con Colombia, EE.UU. ha querido dotar "de un carácter mediático y farandulero a una provocación militar". El sociólogo recuerda asimismo que la propia Cruz Roja ha señalado esta acción como "un intento de interferencia política".

Error, inconstitucionalidad e ilegitimidad



Otra polémica central en la actual crisis venezolana es la auto-juramentación presidencial del diputado opositor Juan Guaidó, y si es compatible o no con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.



Para abordar esta compleja cuestión, interviene el abogado constitucionalista Hermann Escarrá, que participó en la redacción del vigente marco constitucional, y que detecta en el acto de Guaidó "un error de origen, una inconstitucionalidad de origen, y una ilegitimidad de origen", ya que se basa en una invocación improcedente del artículo 233 de dicha Constitución.



El letrado explicó que "ninguno de los supuestos" que exige ese artículo se dio, por lo tanto, "el 'hecho Guaidó' es un hecho fáctico, un hecho anticonstitucional y un hecho que viola todo el ordenamiento jurídico".



Escarrá se refirió también a la "ayuda humanitaria" de los EE.UU., señalándola como "un movimiento encubierto para que penetre en Venezuela una fuerza multinacional", y detalló que desde Washington emplean dos fases en su modelo de injerencia internacional: una basada en "la crisis económica y social y el desprestigio internacional" y otra "de penetración militar", llevada a cabo esta última "por otros Ejércitos" que en realidad estarían "orientados, asesorados, y estimulados" por los EE.UU.".

Una guerra no convencional



El experto en geopolítica petrolera Vladimir Adrianza, invitado al programa para el análisis de las implicaciones económicas de la injerencia estadounidense en Venezuela, señala que "evidentemente los EE.UU. están interesados en controlar la reserva de petróleo más grande del mundo".



En su opinión, "Venezuela no sólo ha padecido una operación de cerco y asfixia en lo económico, sino que ha sufrido un acoso mediático y un orquestado contrabando de extracción de bienes y servicios, particularmente de combustibles". Adrianza explica que, por todo ello, el país ha tenido que enfrentarse a una "guerra no convencional" desde todos los puntos de vista y desde hace muchos años, y destaca que Venezuela ha tenido éxito hasta ahora en ese enfrentamiento, demostrando capacidad suficiente.



Este experto en política internacional ha querido destacar también que en Venezuela "la gente ha salido a la calle a defender la Constitución del país y por supuesto el régimen constitucional de Nicolás Maduro", circunstancia que en su opinión se ve favorecida por la "unión cívico-militar" que se da en el país y que desde su punto de vista "ha dado un gran respaldo a la defensa de la soberanía de la República Bolivariana de Venezuela".

