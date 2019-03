(VIDEO) Freddy Bernal: Venezuela derrotará nuevos ataques del imperio

Freddy Bernal en la Marcha Antiiperialista Caracas 2019. Credito: Aporrea.org

Freddy Bernal, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) aupó a derrotar la agresión permanente de la oposición venezolana, frente a miles de revolucionarios que marcharon este sábado hasta Miraflores para repudiar el reciente ataque terrorista al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).



“Debemos saber que esto no será su último intento pero a cada conspiración y ataque de la derecha los derrotaremos una vez más y será un triunfo para el pueblo venezolano”, advirtió Bernal desde la tibuna instalada al frente del Palacio Presidencial, en la avenida Urdaneta de Caracas.



El también Protector del estado Táchira, quien estuvo presente en la victoria del 23 de Febrero cuando los fascistas apoyados por el gobierno de Estados Unidos no pudieron ingresar a la fuerza la falsa “ayuda humanitaria”, sentenció que el daño al sistema informático de El Guri pretendió dejar sin energía por semanas a los venezolanos, en un claro intento terrorista.



“A casi 48 horas sin electricidad, y eso significa casi al mismo tiempo sin comunicación, los enemigos se preguntan cómo un pueblo que han tratado de arrodillar, que no tiene transporte, que no ha podido comunicarse, cómo es posible que, hoy, haya salido este huracán a decir que ‘Nicolás (Maduro) sigue en Miraflores junto al pueblo’”.



Bernal advirtió que los agresores extranjeros junto a los lacayos nacionales seguirán intentando provocar daño de una u otra manera.



-Pero lo hemos dicho: el pueblo siempre estará con el presidente Maduro, resumió el dirigente socialista.



Este sábado se cumplen 4 años de la firma del decreto ejecutivo que firmó el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, en el cual declaró a Venezuela como “amenaza inusual y extraordinaria” de EEUU.



Esta normativa supuestamente jurídica viola el derecho Internacional, pero ha sido usada por el actual gobierno de Donald Trump como base para justificar todas las medidas coercitivas ilegales, criminales e inmorales contra los venezolanos.



A raíz de la firma del ilegal decreto Obama, el 9 de marzo de 2015, el presidente Nicolás Maduro decretó a su vez el Día del Antiimperialismo Bolivariano para hacerle frente.





Esta nota ha sido leída aproximadamente 346 veces.

La fuente original de este documento es:

Venezolana de Televisión (http://www.vtv.gov.ve)