Canciller Arreaza en Marcha Antiimperialista: Nosotros ofrecemos diálogo a EEUU

Credito: Correo del Orinoco

El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, auguró que el gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) ya no le quedan “opciones” y tendrá que sentarse a la mesa a dialogar con el Gobierno Bolivariano.

“Y las opciones que ellos dicen tener sobre la mesa fracasarán una por una. No podrán contra este pueblo. Y prepárense a sentarse para dialogar”, adelantó Arreaza. Afirmó que Venezuela ofrece diálogo a ese gobierno imperial porque la nación bolivariana nunca ha sido ni será un país agresor.



“Le dijimos en su cara a Elliott Abrams: lean nuestros labios, el golpe de Estado fracasó. Y cuando vuelva a verlo le diré: la guerra eléctrica fracasó también”, dijo el representante diplomático venezolano en la multitudinaria marcha por el Día del Antiimperialismo Bolivariano, que tomó este sábado las calles de Caracas en repudio al ataque terrorista que paralizó por casi 48 horas el complejo Hidroeléctrico El Guri.



Victoria histórica en la ONU:



El canciller advirtió que la victoria en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) fue un momento histórico de alta tensión, por cuanto en esa instancia se decide si hay o no una guerra contra un país.

“Tenemos que dar las gracias a los pueblos y gobiernos hermanos como Rusia, China, Suráfrica, por haber detenido la guerra contra Venezuela que EE.UU. quiso impulsar en la ONU”, reveló.



Arreaza recordó que el decreto de Barack Obama en 2015, declarando a Venezuela como amenaza, fue firmado un 9 de marzo con toda premeditación, porque lo usaron como base para el bloqueo y la persecución financiera.

“Lo que hicieron hace 4 años es el supuesto marco jurídico para que después el señor Trump firmara medidas arbitrarias, ilegales, que no están contempladas en el derecho internacional contra la economía venezolana”

“Desde EE.UU. quieren elegir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela”, denunció Arreaza, y recordó que el año pasado, el 20 de mayo, Venezuela entera votó por el presidente Nicolás Maduro y tanto la oposición venezolana como EE.UU. han pretendido desconocerlo.



Sin embargo, dijo que la oposición apátrida tendrá que sentarse también a dialogar. “Los sentaremos en la mesa a dialogar y profundizaremos la democracia revolucionaria a partir de esta coyuntura”.



Movilización permanente:



Pidió a los revolucionarios a seguir en la calle, movilizados, dando la batalla dentro y fuera ante el imperialismo.



Garantizó que los venezolanos estamos en ofensiva, dando la cara, con la frente en alto. “Y vamos a salir de todas las dificultades”.

“Vamos a mantenernos movilizados permanentemente; no caigamos en provocaciones. Aquí hay un gobierno con fuerza, con autoridad democrática y gobernara todos los años y en todos los ámbitos del país”.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 406 veces.

La fuente original de este documento es:

Agencia Venezolana de Noticias (AVN) (http://www.avn.info.ve)