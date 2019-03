(VIDEO) Alcaldes colombianos no saben qué hacer con desertores y grupos de choque venezolanos: Les piden no ir más hacia su país

6 marzo 2019 - A pesar de que, durante varias semanas, diferentes voceros del gobierno estadounidense y el diputado Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente interino venezolano, instaron públicamente a militares venezolanos a desobedecer a sus mandos naturales y desertar a Colombia, ahora los propios alcaldes de dicho país instan a los miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a no hacerlo, por “los inconvenientes presentados en la región”.



Pepe Ruíz, alcalde del municipio de Villa del Rosario en Norte del Santander, señaló al medio privado colombiano RCN Radio que “los uniformados venezolanos no deben abandonar su país” sino que deben quedarse con Guaidó en Venezuela, para supuestamente “recuperar la democracia”. El municipio Villa del Rosario abarca parte de la zona urbana de Cúcuta.



“Los guardias venezolanos deberían no desertar a Colombia, porque la pelea la tienen que hacer allá, no acá en Cúcuta”, dijo Ruíz Paredes en lo que pareciera ser un manifiesto de no saber qué hacer con ellos.



El alcalde colombiano también denunció que la presencia de grupos de choque formados por jóvenes venezolanos, a quienes él denomina “La Resistencia”, están “generando malestar entre los habitantes del sector de La Parada, al punto que muchos de ellos no están saliendo de sus viviendas”. Le pidió a la fuerza pública colombiana “que hagan los respectivos operativos para garantizar la tranquilidad y seguridad de los habitantes de la zona de frontera y las personas que a diario circulan por el lugar”.



Estos llamados contradicen la campaña realizada por el propio Guaidó, quien no ha cesado de presionar a los miembros de la FANB para que traicionen a sus mandos, deserten o permitan el paso de la supuesta “ayuda humanitaria”, que el gobierno venezolano considera una forma de iniciar una intervención militar extranjera.



Entre otros, el senador Marco Rubio y el propio vicepresidente estadounidense Mike Pence han exigido a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana manifestarse en contra del Presidente Maduro, en un reiterado, continuo y abierto llamado al golpe de Estado en su contra.



La Asamblea Nacional venezolana incluso aprobó una supuesta Ley de Amnistía el pasado 15 de enero, que promete el “perdón” a los funcionarios civiles y militares que se manifiesten en contra de Maduro. El Tribunal Supremo venezolano declaró ilegal dicha ley, y recordó que las decisiones de la Asamblea Nacional son nulas hasta que no corrija una situación legal de desacato.



¿No se concretaron las ofertas de dinero?



El ministro venezolano para la Defensa, Vladimir Padrino López, denunció el pasado 28 de febrero que la oposición le estaba ofreciendo a los militares venezolanos hasta 20 mil dólares para desertar a Colombia. Pero las declaraciones del alcalde cucuteño parecieran dar a entender que dichas ofertas no se concretaron y que, ahora, no se sabe qué hacer con los militares venezolanos que cruzaron la frontera esperando que las mismas se concretaran.



Aún así, la cantidad de militares que han desertado, aún dando por ciertas las cifras extraoficiales que hablan de 567 efectivos, no llega ni al 0,25 por ciento del total de militares activos venezolanos, calculados en 235 mil según el Ministerio para la Defensa.



Freddy Bernal, protector del estado Táchira, indicó que buena parte de estos supuestos desertores ya habían sido dados de baja con anterioridad por razones disciplinarias, y ninguno es de alto rango. También denunció que unos 400 de ellos estaban refugiándose en varios hoteles de Cúcuta y que la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) les estaba brindando protección, a solicitud del presidente de ese país, Iván Duque.



Amnistía vs. molotovs



La periodista de Telesur Madeleine García, recordó este martes lo contradictorio de que, por un lado se prometiera a los militares venezolanos una amnistía si traicionaban a su país, pero por el otro lado, grupos de choque de la oposición venezolana atacaran con bombas molotov a estos mismos militares, lo que ocurrió durante los hechos violentos del 23 de febrero pasado, cuando se intentó violentar las fronteras en el estado Táchira para introducir a la fuerza supuesta ayuda humanitaria.



García compartió un video del medio colombiano Cúcuta TV, que mostraba cómo los grupos de choque opositores venezolanos preparaban abiertamente, desde territorio colombiano, bombas molotov que usaron el 23 de febrero contra los efectivos venezolanos.



5 Mientras hacían llamados para que desertaran los militares desde #Colombia también se preparaban las bombas molotov para "defenderse de los guardias nacionales" pic.twitter.com/4u0yM23bAn — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 5 de marzo de 2019



Luego, compartió otro video de NTN24 en el que estos grupos de choque lanzaron bombas molotov contra los efectivos militares venezolanos, hiriendo a dos de ellos.

6. Y este fue justo el momento cuando una bomba molotov quemó a dos Guardias Nacionales, los mismos a quienes llaman para que traicionen a #Venezuela y crucen la frontera "lo coronaron lo coronaron con una bomba" se escucha a quien graba el momento pic.twitter.com/vp3izxWTuc — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 5 de marzo de 2019



“La bomba molotov le cayó en la cabeza al Sargento Mayor de Tercera Gregory Alviarez, ocasionándole quemaduras de segundo y tercer grado en el rostro, cuello y manos”. Garcìa compartió las fotos del funcionario herido.

8. Luego que los #GNB fueron quemados la cohesión fue mucho mayor entre los militares que estaban en el puente #SimónBolívar "leales siempre traidores nunca" y así fue ese momento mientras seguían cayendo bombas incendiarias que eran preparadas frente a la PN de #Colombia pic.twitter.com/X0zpJUehT8 — Madelein Garcia (@madeleintlSUR) 5 de marzo de 2019



Es de destacar que, este 5 de marzo, durante los actos conmemorativos por los 6 años del fallecimiento del Comandante Hugo Chávez, el Presidente Nicolás Maduro condecoró a muchos de los efectivos policiales y militares quienes, de forma valiente, defendieron al país ante las incursiones del pasado 23 de febrero.