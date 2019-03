Embajador Moncada denunció ataques desesperados de EEUU contra Venezuela

Samuel Moncada embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Credito: Twitter

6 marzo 2019 - El embajador de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció que el desespero por atacar a la patria de Bolívar lleva a funcionarios de la administración Donald Trump, a repetir cualquier mentira.



“Desespero por atacar a Venezuela lleva a funcionarios de Trump, sus órganos de propaganda y sus títeres venezolanos a repetir cualquier mentira que encuentren en el camino. Fake news son armas de destrucción aún en su versión ridícula”, público a través de su cuenta en la red social Twitter.



El mensaje está acompañado de un artículo de la agencia de Rusia, Sputnik, que devela que tras una “noticia” de Bloomberg sobre supuestos fondos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en Suiza, los bromistas telefónicos rusos conocidos como Vovan (Vladímir Kuznetsov) y Lexus (Alexéi Stoliarov) se hicieron pasar por el líder de Suiza, Ueli Maurer, para tener una conversación con el representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliott Abrams.



En el diálogo, los bromistas rusos le preguntaron a Abrams qué convenía realizar con las supuestas cuentas del jefe de Estados venezolano en el ficticio banco suizo, Limpopó, a lo que respondió “congelarlas”.



Asimismo, el representante especial afirmó que de no congelar las cuentas los bancos suizos podrían tener problemas una vez que el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, se autoproclamó presidente encargado de Venezuela.



Abrams también expresó que Estados Unidos no tiene planes de intervenir militarmente en Venezuela, para derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, pero aseguró que sí busca hacer creerlo para “poner nerviosos a las Fuerzas Armadas de Venezuela”, al tiempo que reconoció que están aplicando contra la Patria de Bolívar: “Presión financiera, presión económica, presión diplomática”.



Sobre la conversación de Abrams con los bromistas también se refirió el ministro para la Comunicación e Información del la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien escribió en su cuenta Twitter: “Son el imperio más poderoso del mundo y dos bromistas rusos se ríen en la cara del enviado especialista en cambio de régimen y otras lindezas. Y el lacayito? Arrodillado siempre, le lanzan un hueso y allá vamos Twitter. Si no fuera tan trágico sería cómico”.



Abrams quien fue parte de los gobiernos de los expresidentes Ronald Reagan y George W. Bush. estuvo involucrado en el caso Irán-Contras. Fue declarado culpable de retener información del Congreso durante la investigación de estos hechos, aunque posteriormente lo indultaron.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 404 veces.

La fuente original de este documento es:

Últimas Noticias (http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/internacionales/moncada-denuncio-ataques-desesperados-de-eeuu-contra-venezuela/)