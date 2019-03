William Izarra afirma que amenazas de EEUU renuevan unidad de los venezolanos

El analista y militar retirado William Izarra.

7 marzo 2019 - El Gobierno de Venezuela logró elevar la moral de sus seguidores en medio de las amenazas de agresión de Estados Unidos, dijo a Sputnik el analista y militar retirado William Izarra, uno de los precursores de la revolución bolivariana.



"Las amenazas y prácticas de aniquilamiento por parte de EEUU han generado un renovado espíritu de cuerpo que eleva la moral del pueblo para asumir la lucha con plena disposición a vencer", dijo Izarra.



El militar retirado que fue asesor del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) explicó que el peligro de una agresión militar provocó cohesión en filas del oficialismo.



"La idea una invasión militar genera una fuerza infinita de nacionalismo para defender la patria y todo su territorio", dijo.



A esto se suma la movilización de los seguidores del presidente Nicolás Maduro en todo el territorio nacional mediante marchas, concentraciones, entrenamiento, organización comunitaria y difusión ideológica, según Izarra.



Así como la cada vez más estrecha cohesión de las fuerzas armadas, las milicias (civiles con entrenamiento militar) y los sectores que apoyan al Gobierno.



El 23 de febrero, cuando la oposición había anunciado que ingresaría al país un cargamento con donativos de Estados Unidos fue, a juicio de Izarra, un día determinante para el comienzo de las operaciones militares y no militares de la Casa Blanca.



"El Día 'D' se ejecuta con base en un plan de ataque, tácticamente de característica envolvente (fronteras terrestres, marítima y aérea) y bajo el método de la ayuda humanitaria que funcionaría como engaño operativo", explicó.



El militar retirado señaló que la táctica del Comando Sur aún está en marcha y podría darse en el momento que Estados Unidos considere más apropiado, en vista de que no logró sus objetivos el pasado 23 de febrero.



Izarra sostuvo que ese día se reunieron en la fronteriza ciudad colombiana de Cúcuta (noreste), "los halcones y centros de pensamiento", que son "asesores directos" del presidente Donald Trump, "para verificar el despliegue del dispositivo militar, no militar y terrorista bautizado por observadores de la revolución bolivariana como "operación tenazas"".



El objetivo de ese plan, según Izarra, es apropiarse de las riquezas naturales de Venezuela, principalmente de sus reservas petroleras, para aniquilar al Gobierno de Maduro.



El 5 de enero, el diputado y dirigente opositor Juan Guaidó fue elegido presidente de la Asamblea Nacional, parlamento unicameral en desacato desde 2016.



El 23 de enero, dos días después de que el Tribunal Supremo anulara su designación, el diputado se autoproclamó "presidente encargado" de Venezuela, apelando a un artículo de la Constitución que prevé la figura en caso de que exista un vacío de poder, pero no bajo el argumento de "usurpación del cargo", como alegó Guaidó.



Maduro, quien asumió su segundo mandato el 10 de enero tras unas elecciones que la oposición boicoteó, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.



Guaidó fue reconocido de inmediato por los EEUU, a los que se sumaron unos 50 países.



Rusia, China, Cuba, Bolivia, Irán y Turquía, entre otros países, siguen apoyando al Gobierno de Maduro.



México y Uruguay se negaron a reconocer a Guaidó, se declararon neutrales y propusieron un diálogo entre las partes para superar la crisis.

