Un senador ruso acusa a EEUU de amenazar con sanciones a los que apoyan a Venezuela

El senador ruso Ígor Morózov.

6 marzo 2019 - Tras el fracaso de los intentos de derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, Estados Unidos amenaza con sanciones a los socios de Caracas, declaró a Sputnik el senador ruso Ígor Morózov.



"La guerra relámpago fracasó, Nicolás Maduro no huyó, el Ejército es leal al juramento y la mayoría de la población no ve como presidente al protegido estadounidense", dijo el senador.



Así que EEUU pasa ahora a practicar una política de "tierra quemada".



"Es decir, quemar todo lo que pueda ayudar de alguna manera a preservar el orden constitucional en Venezuela, entre otras tácticas, ejercer la presión de las sanciones contra aquellos que no apoyan la agresión abierta de Estados Unidos contra este país", afirmó.



El representante especial de EEUU para Venezuela, Elliott Abrams, declaró con anterioridad que Washington no descarta sanciones contra terceros países por hacer negocios con las autoridades venezolanas.



El asesor de seguridad nacional de la Administración estadounidense, John Bolton, prometió aumentar la presión económica a Cuba por su "papel en Venezuela", sobre todo dirigida a sus militares y sus servicios de inteligencia.



Venezuela atraviesa una crisis política que se agravó el 23 de enero, después de que el líder opositor Juan Guaidó se autoproclamara "presidente encargado" del país.



El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, quien asumió el segundo mandato el 10 de enero, calificó la declaración de Guaidó de intento de golpe de Estado y responsabilizó a EEUU de haberlo orquestado.



Guaidó fue reconocido por EEUU, la mayoría de los países integrantes del Grupo de Lima y varias países más del continente americano, así como por buena parte de los Estados miembros de la Unión Europea (UE).



Rusia, así como Bolivia, China, Cuba, Irán, Turquía y otros países, reafirmaron su respaldo al Gobierno venezolano.



Hasta ahora, Estados Unidos solo ha impuesto sanciones directas contra líderes y empresas venezolanas.

