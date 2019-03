Venezuela rechaza renovación del Decreto Obama

Venezuela expresa su enérgico repudio a la cínica decisión del gobierno de @realDonaldTrump de extender por un año más la infame orden ejecutiva aprobada en 2015 por Barack Obama, que califica a Venezuela de amenaza "inusual y extraordinaria" contra la seguridad estadounidense pic.twitter.com/cMSKQ15itV — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 6 de marzo de 2019

5 marzo 2019 - La República Bolivariana de Venezuela expresa su enérgico repudio a la decisión del gobierno de Donald Trump de extender por un año la orden ejecutiva aprobada, inicialmente en 2015, por el expresidente Barack Obama, que califica a Venezuela de amenaza “inusual y extraordinaria” contra la seguridad estadounidense.La información, emitida a través de un comunicado, fue publicada por el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, en su cuenta de la red social Twitter @jaarreaza.A continuación el texto completo del documento:La República Bolivariana de Venezuela expresa su enérgico repudio a la cínica decisión del gobierno de Donald Trump de extender por un año más la infame orden ejecutiva aprobada inicialmente en 2015 por el ex presidente Barack Obama, que califica a Venezuela de amenaza “inusual y extraordinaria” contra la seguridad estadounidense.Para la inmensa mayoría de los países del mundo resulta inconcebible que la primera potencia militar del planeta, que no desaprovecha la menor oportunidad para violar el derecho internacional y que sistemáticamente hace uso de la fuerza en beneficio de sus propios intereses, pretenda calificar a Venezuela de “amenaza”.Por el contrario, resulta paradójico que después de amenazar reiteradamente al Pueblo venezolano con una intervención militar, afirmando continuamente que ” todas las opciones están sobre la mesa”, el gobierno estadounidense pretenda hacer creer que se siente amenazado por Venezuela.El Gobierno Bolivariano de Venezuela denuncia la peligrosa hipocresía del gobierno supremacista de Donald Trump y pide a la comunidad internacional rechazar este nuevo intento de encubrir las acciones ilegales de Estados Unidos para propiciar el derrocamiento del gobierno legítimo y constitucional de Venezuela, con el único fin de tomar el control de las riquezas naturales del país.Han sido precisamente las amenazas de la Administración Trump las que han despertado y activado un poderoso movimiento contra la guerra y en solidaridad con Venezuela en el seno del propio pueblo de los Estados Unidos. Por ello, el Pueblo venezolano reitera el deseo de seguir cultivando las relaciones de hermandad y solidaridad que históricamente ha mantenido con el digno Pueblo estadounidense, tradicionalmente amante de la paz, que no acompañará jamás los delirios de una élite gobernante infame, asediada por la torpeza y el escándalo político permanente. Ambos pueblos, en conjunto, lograrán detener la nueva arremetida imperialista de Washington contra el pueblo libre de la República Bolivariana de Venezuela.Caracas, 5 de marzo de 2019