Lavrov: la idea de aplicar la doctrina Monroe a Venezuela insulta a toda América Latina

El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov. Credito: Agencias

4 marzo 2019 - El ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, afirmó que la referencia del asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, a la doctrina Monroe es un insulto para toda América Latina.



"La teoría y la práctica del 'patio trasero' suponen un insulto… Serán los países latinoamericanos los que respondan a esa declaración arrogante de John Bolton, pues insultó a toda Latinoamérica aunque se estaba refiriendo a la doctrina Monroe en el contexto de Venezuela", declaró Lavrov en una rueda de prensa conjunta con el canciller catarí, Mohammed bin Abdulrahman Thani.



En una entrevista con la CNN, el 3 de marzo, Bolton declaró que el actual gobierno estadounidense no tiene miedo a la doctrina Monroe, o el famoso lema de "América para los americanos", que se utilizó en más de una ocasión para justificar la intervención de EEUU en el hemisferio occidental.



En una entrevista reciente con Telemundo, el secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, reconoció que Washington estaría dispuesto a "ayudar" no solo a Venezuela, sino también a Cuba y Nicaragua "para conseguir un buen desenlace para sus pueblos", en referencia al cambio de gobiernos que no son democráticos a juicio de EEUU.



Durante una reunión del Grupo de Lima el 25 de febrero, después de actos de violencia e informes de un número creciente de víctimas en las fronteras de Venezuela con Brasil y Colombia, el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, reiteró que "todas las opciones siguen sobre la mesa" con respecto al actual Gobierno venezolano.



Estados Unidos y unos 50 países decidieron no reconocer el segundo mandato de Maduro, que comenzó el 10 de enero, alegando que es producto de unas elecciones "fraudulentas" celebradas en mayo pasado.



En cambio, reconocieron al diputado opositor Juan Guaidó, quien el 23 de enero se autoproclamó como "presidente encargado" de Venezuela, apelando al artículo 233 de la Constitución.



Maduro y su administración consideran que esto constituye un golpe de Estado orquestado por Washington.



Conflicto palestino-israelí



Lavrov declaró que Rusia está dispuesta a recibir al presidente palestino, Mahmud Abás, y al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para que empiecen un diálogo sin condiciones previas.



"Confirmamos nuestra disposición a recibir en Rusia a los dirigentes de Israel y Palestina, Benjamín Netanyahu y Mahmud Abás, para que reanuden un diálogo directo sin condiciones previas", dijo el ministro de Exteriores ruso.



Rusia acogió del 11 al 13 de febrero la tercera reunión de las principales fuerzas políticas palestinas, participando en las negociaciones en calidad de mediador.



Los diálogos de paz entre Palestina e Israel se encuentran en un punto muerto desde 2014.



Los repetidos intentos de los mediadores internacionales de lograr que vuelvan a la mesa de negociaciones no han dado resultado hasta ahora.



Los palestinos reivindican la creación de un Estado dentro de las fronteras de 1967 con capital en Jerusalén Este.



Israel, por su parte, se niega a volver a las fronteras de 1967 y compartir con los árabes la ciudad de Jerusalén, la que proclama como su "capital eterna e indivisible".



Las colonias israelíes situadas en las ocupadas Cisjordania y Jerusalén son un gran obstáculo a la hora de negociar con Palestina.



La situación se agudizó tras el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí por EEUU en diciembre de 2017 y el posterior traslado allí de su embajada desde Tel Aviv.



Proceso de Astaná sobre Siria



El ministro ruso de Asuntos Exteriores también declaró que nuevos observadores podrían aparecer en las negociaciones de Astaná sobre Siria.



Lavrov destacó que Rusia está interesada en resolver lo más pronto posible el conflicto palestino-israelí.



"No descartamos que en este proceso puedan aparecer nuevos observadores", dijo Lavrov.



Lavrov recordó al principio que participaban como observadores representantes de la ONU, Jordania y EEUU, aunque este último dejó de asistir a las reuniones en Astaná.



Rusia contacta con todos los socios regionales sobre este asunto, destacó el ministro ruso.



Además afirmó que "los mecanismos no faltan" para solucionar la situación en Siria y que no es necesario crear nuevos grupos de trabajo sobre Siria.



Siria vive desde marzo de 2011 un conflicto en el que las tropas gubernamentales se enfrentan a facciones armadas de la oposición y a organizaciones terroristas.



La solución del conflicto se busca en dos plataformas, la de Ginebra, patrocinada por la ONU, y la de Astaná, auspiciada por Rusia, Turquía e Irán, países garantes del alto el fuego en Siria.

