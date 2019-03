Concierto “Venezuela Live Aid” en Cúcuta recaudó menos del 3% de lo proyectado, según informaron los organizadores

CNN y las matemáticas: meta=100 millones. Recaudaron 2,4. Honorarios de 2000 personal técnico (supongamos que cobraron 500 $ c/u). Entonces: 2400000 (recaudado)-2000000(honorarios)-1000000(el millón que donó daddy yankee que no ha llegado)= menos 600 mil $. Branson? Missing — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) March 1, 2019

2 marzo 2019 - Este viernes 1 de marzo, la página web de CNN en Español reveló que el concierto “Venezuela Aid Live”, realizado el pasado 22 de febrero en Cúcuta (Colombia) y que organizó el empresario británico Richard Branson con el objetivo de recaudar una supuesta “ayuda humanitaria” para Venezuela, recaudó apenas 2,4 millones de dólares de los 100 millones proyectados. Dicho concierto contó con las asistencia de miembros de la industria del espectáculo conocidas por su posición política en contra del gobierno venezolano, como Alejandro Sanz, Maná, Carlos Baute, Carlos Vives o Miguel Bosé, quienes no dudaron en usar dicha plataforma para emitir mensajes políticos.CNN señala que la información fue emitida por los propios organizadores, cuya meta era lograr 100 millones de dólares. Como el objetivo está muy lejos de lograrse, las donaciones seguirán abiertas hasta el 22 de abril.Según las cifras de los organizadores, 1.800 personas trabajaron en la parte logística, 1.800 personas trabajaron en la seguridad del evento y hubo 800 voluntarios.Por su parte, el ministro del Poder Popular Para la Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofreció a través de la red social Twitter sus impresiones sobre lo recaudado, indicando que, al cancelar los honorarios de los técnicos y el personal de seguridad, aún contando con un millón de dólares donados por el cantante Don Omar, sólo quedaban 600 mil dólares para la supuesta ayuda humanitaria.Los organizadores afirman por otro lado, que el concierto contó con 370 mil asistentes, aunque las numerosas fotos aéreas revelan que la cifra más probablemente estuvo entre las entre 15 mil y 30 mil personas.Los organizadores no respondieron, por otro lado, a las numerosas críticas al concierto por la división en una “zona VIP” muy próxima a la tarima, mientras que la gran mayoría de los asistentes tuvieron que ubicarse en una zona general ubicada a más de 100 metros de los artistas.También hubo fuertes críticas a las palabras de algunos de los músicos en el concierto. El español Miguel Bosé fue muy criticado pues, además de sus mensajes contra el Presidente venezolano Nicolás Maduro, también se expresó contra la comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, de quien dijo “que venga ya de una puñetera vez a ver la falta de derechos humanos. Michelle, ven aquí, mueve tus nalgas y haz de una vez con la autoridad que tienes”, afirmó.El concierto “Venezuela Aid Live”, fue publicitado como un intento de recaudar supuesta “ayuda humanitaria” para Venezuela. El gobierno venezolano ha denunciado que esta supuesta “ayuda”, que es suministrada por agencias del gobierno de Estados Unidos, es una maniobra para realizar una intervención militar en el país. La Cruz Roja Internacional y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se han negado a participar en esta entrega de ayuda humanitaria, porque no es autorizada por el gobierno venezolano.Sobre dicho concierto, el Presidente Maduro indicó el 21 de febrero que “se ha concebido como un show, un guión hollywoodense” y un “espectáculo mundial”. El ministro venezolano para la Cultura, Ernesto Villegas, señaló ese día que era la primera vez que se hacía un concierto “para legitimar y bendecir lo que a todas luces es una agresión militar contra un país soberano”.Otro de quienes manifestaron sus críticas al concierto fue Roger Waters, músico y fundador de la banda Pink Floyd, quien manifestó que el video de Richard Branson mostrándose “conmovido” por la situación en Venezuela era una “actuación” que “no tiene nada que ver con ayuda humanitaria”. Sus razones “no tienen nada que ver con democracia, nada que ver con libertad y nada que ver con ayuda”.El día después del concierto, se produjeron numerosos disturbios en la frontera entre Colombia y el estado Táchira, en Venezuela, por parte de opositores venezolanos que fomentaron disturbios, actos violentos y falsos positivos para tratar de doblegar a militares venezolanos y pasar varios camiones con supuesta ayuda humanitaria por los puentes fronterizos. Los ataques no tuvieron éxito.