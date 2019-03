(VIDEO) El títere Guaidó repudiado en Paraguay: Le pidió al presidente Abdó que no pague la deuda de PDVSA

Credito: Resumenlatinoamericano.org



Credito: Resumenlatinoamericano.org

2 marzo 2019 - Un grupo de integrantes del Frente Guasu, del Partido Comunista Paraguayo (PCP) y de Paraguay Paraguay Pyahurã (PPP) se autoconvocó este viernes a una manifestación pacífica en repudio a la visita del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, al Paraguay. El representante venezolano mantuvo una reunión con el presidente Mario Abdo Benítez.Ciudadanos adherentes a la coalición de izquierda Frente Guasu, del Partido Comunista Paraguayo (PCP) y de Paraguay Paraguay Pyahurã (PPP) se manifestaron de forma pacífica este viernes frente al Ministerio de Relaciones Exteriores. Desde allí repudiaron la visita de Juan Guaidó.Guillermo Verón explicó a Última Hora que lamentan la situación porque el gobierno de Mario Abdo se ocupa del conflicto de otro país y no le presta importancia a lo que pasa a metros del Palacio de Gobierno, donde indígenas se encuentran apostados desde hace meses frente al Congreso Nacional, en reclamo de sus tierras.“Manifestamos nuestro repudio por la venida de Guaidó, que se autoproclamó presidente de Venezuela y, lamentablemente, vemos que el gobierno de Abdo lo recibió como una personalidad y eso cuestionamos”, señaló.Asimismo, Verón explicó que la concertación considera una contradicción enorme que el mandatario apoye la democracia en Venezuela, siendo que él ganó las elecciones por una diferencia mínima que fue denunciada como ilegítima.“También nos parece un contrasentido que se le reciba a una persona que esté pidiendo una intervención militar en su país. ¿Dónde se ha visto que alguien ha solicitado eso en su país?”, cuestionó.Además, el dirigente enfatizó en que si Venezuela tiene un conflicto, eso se debe solucionar entre sus compatriotas, en pos de la paz y el diálogo.“Nosotros queremos la paz, las intervenciones de Estados Unidos nunca tienen buen puerto”, sostuvo.Juan Guaidó llegó este viernes a Paraguay con una hora de retraso, en el marco de la gira que realiza por la región pagado por el gobierno yanqui.El representante se reunió con el jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, en el Palacio de Gobierno. Tras la reunión, el mandatario paraguayo sostuvo que el líder opositor venezolano dejará su huella en el país caribeño.Guaidó no solo es un títere sino también un traidor a su patria: Le pide al gobierno que no le pague la deuda que mantiene con PDVSAEl diputado de la AN en desacato, el títere Juan Guaidó, quien se autoproclamó presidente de Venezuela con el apoyo de EEUU, declaró este viernes que considera un acierto que el gobierno de Paraguay no pague la deuda que tiene con Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).Guaidó estaría entonces “condonando una deuda” de unos 340 millones de dólares que serían muy útiles para comprar alimentos o medicinas para miles de venezolanos.La deuda con PDVSA se generó por la provisión de combustibles entre el 2008 y 2009, en el marco de un tratado de cooperación energética que fue firmado por ambos países en el 2004, durante el gobierno de Nicanor Duarte Frutos.Durante su visita a Paraguay para reunirse con el presidente de ese país, Mario Abdo Benítez, Guaidó aseguró que la deuda que mantiene Paraguay con PDVSA por concepto de venta de petróleo no debe ser pagada porque cree que Nicolás Maduro “no utilizará correctamente” el dinero.“¿De qué nos sirve que Paraguay nos pague?”, expresó el representante de la oposición venezolana que visitó el país este viernes.Video fuente: HispanTV